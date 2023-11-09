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Bloomberg: Чотири країни ЄС зволікають з рішенням щодо використання активів РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Bloomberg: Чотири країни ЄС зволікають з рішенням щодо використання активів РФ
Частина країн ЄС виявляють обережність щодо прискорення зусиль з використання прибутку від активів РФ
фото з відкритих джерел

В ЄС точаться дебати щодо введення податку на непередбачувані доходи стосовно прибутку, отриманого від заморожених активів РФ

Деякі країни Європейського союзу виявляють обережність щодо швидкості впровадження заходів щодо використання прибутку від активів Російської Федерації, що потрапили під санкції, для підтримки України. Зокрема, це стосується Франції, Німеччини, Італії та Бельгії. Про це повідомляє Bloomberg.

«За словами людей, знайомих із цим питанням, ключові країни ЄС заявили Європейській комісії під час закритого засідання в середу, що вони виступають за більш поступовий підхід», – пише видання.

Уряди спочатку хочуть розробити не законодавчий документ, щоб продовжити звуження різних варіантів і гарантувати, що формула використання прибутку, отриманого від заморожених російських активів, є юридично обґрунтованою і не ставить під загрозу фінансову стабільність.

Останніми місяцями в ЄС точаться дебати про те, як швидко реалізувати плани щодо введення податку на непередбачувані доходи стосовно прибутку, отриманого від заморожених російських активів, і використовувати отримані доходи для відновлення України.

Раніше повідомлялося, що Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання російських активів для допомоги Україні. Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 8 листопада, під час слухання законопроєкту.

Під час засідання комітет схвалив законопроєкт із результатом 40 голосів «за» та два «проти».

Згідно з документом, комітет рекомендує уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні та іншим цілям, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку російської федерації та інші суверенні активи Російської Федерації.

Теги: росія дебати санкції

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