Про що розмовлятимуть два світові лідери

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: як вона вплине на війну в Україні

Китаю не вигідна поразка росії, а США не хочуть остаточного скочування рф у сферу впливу КНР

Цього тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін може відвідати США і на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско зустрітися з президентом США Джо Байденом.

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Також стало відомо, що Вашингтон та Пекін домовилися відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю.

Втім, очікувань від зустрічі Байдена та Сі – небагато. Думаю, США та КНР обговорюватимуть варіанти впорядкування свого суперництва, не більше. Навряд чи одна зустріч завершиться великими проривами у переговорах.

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На перебіг війни в Україні ця зустріч навряд чи вплине. Китаю не вигідна поразка росії, а США не хочуть остаточного скочування рф у сферу впливу КНР.

Відповідно, обидві країни залишаться на своїх позиціях, схиляючись до проміжного перемир’я наступного року.