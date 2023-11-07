Про що розмовлятимуть два світові лідери
Китаю не вигідна поразка росії, а США не хочуть остаточного скочування рф у сферу впливу КНР
Цього тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін може відвідати США і на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско зустрітися з президентом США Джо Байденом.
Також стало відомо, що Вашингтон та Пекін домовилися відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю.
Втім, очікувань від зустрічі Байдена та Сі – небагато. Думаю, США та КНР обговорюватимуть варіанти впорядкування свого суперництва, не більше. Навряд чи одна зустріч завершиться великими проривами у переговорах.
На перебіг війни в Україні ця зустріч навряд чи вплине. Китаю не вигідна поразка росії, а США не хочуть остаточного скочування рф у сферу впливу КНР.
Відповідно, обидві країни залишаться на своїх позиціях, схиляючись до проміжного перемир’я наступного року.
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