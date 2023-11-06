Білорусь заявила про продовження навчань поблизу кордону з Україною

Навчання російських військових на території сусідньої країни тривають безперервно з 29 квітня 2022 року

У Білорусі продовжили підготовку військових з Росії на своїх полігонах до 12 листопада. Зокрема і на полігоні «Брестський», що поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє моніторингова група «Білорускі Гаюн».

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«Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 6-7 листопада будуть вихідними для полігонів «Гозький» та «Брестський», а 7-го листопада також вихідний на «Лепельському», «Борисівському» та «Німані».

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Таким чином навчання продовжуються з 6 листопада до:

227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 11.11;

полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 10.11;

полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 11.11;

полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповицький район) до 10.11;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 10.11;

230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 12.11;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 12.11;

полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 11.11.

Нагадаємо, що навчання російських військових на території Білорусі тривають безперервно з 29 квітня 2022 року.