Білорусь заявила про продовження навчань поблизу кордону з Україною
Навчання російських військових на території сусідньої країни тривають безперервно з 29 квітня 2022 року
У Білорусі продовжили підготовку військових з Росії на своїх полігонах до 12 листопада. Зокрема і на полігоні «Брестський», що поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє моніторингова група «Білорускі Гаюн».
«Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 6-7 листопада будуть вихідними для полігонів «Гозький» та «Брестський», а 7-го листопада також вихідний на «Лепельському», «Борисівському» та «Німані».
Таким чином навчання продовжуються з 6 листопада до:
- 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 11.11;
- полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 10.11;
- полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 11.11;
- полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповицький район) до 10.11;
- 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 10.11;
- 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 12.11;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 12.11;
- полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 11.11.
Нагадаємо, що навчання російських військових на території Білорусі тривають безперервно з 29 квітня 2022 року.
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