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США схвалили тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Що це означає?

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
США схвалили тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Що це означає?
Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше
фото з відкритих джерел

Президент США Байден закликає Конгрес швидко схвалити допомогу Україні після того, як вона була виключена з угоди

30 вересня Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, з якого було вилучено $6 млрд на підтримку України. Законопроєкт ухвалили, щоб уникнути так званого шатдауну – припинення роботи уряду. Бюджет, ухвалений на 45 днів, включає кошти на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не передбачає допомоги Україні.

Шатдаун настає, коли закінчується дія терміну бюджетного законодавства США на поточний період. Нинішній фінансовий рік у країні завершується 30 вересня – без ухвалених бюджетних законопроєктів на наступний фінансовий рік із 1 жовтня має початись шатдаун. Саме аби не допустити цього, Конгрес ухвалив резолюцію про тимчасове, на 45 днів, продовження фінансування.

Якби угоди не змогли досягнути, розпочався б четвертий за останнє десятиліття шатдаун. Це означає, що витрати на держуправління, які становлять близько 25% усіх витрат бюджету, перекрили б. Ні соціальні виплати, ні можливість випускати та рефінансувати борг при цьому не обмежуються.

Зазначимо, що опозиція часто перетворює рутинне бюджетне голосування на політичний торг, щоб змусити своїх опонентів у Білому домі піти на поступки.

Прихильники Дональда Трампа вимагають приборкати міграцію та урізати держвитрати. Президент-демократ Джо Байден та його однопартійці в Сенаті називають замах опонентів неприйнятним. Конгрес уже вдруге цього року ставить на карту платоспроможність уряду. Навесні загроза була навіть серйознішою: Америка опинилася перед першим в її історії дефолтом. Тоді республіканці не давали уряду демократів нарощувати держборг, і все могло закінчитися світовою фінансовою кризою. З дефолтом усе вирішилося в останній момент, але не без наслідків.

США втратили найвищий кредитний рейтинг, і не тому, що не можуть заплатити за боргами. Америка завжди виплатить належне кредиторам, тому що може надрукувати доларів, скільки потрібно. Проте з кожним зниженням рейтингу позики коштують їй все дорожче, і гроші, які могли б піти на розвиток найбільшої економіки світу, витрачають на обслуговування боргу. Новий шатдаун збільшив би ці витрати ще сильніше.

Президент США Джо Байден привітав угоду, що дозволила уникнути припинення роботи уряду, але закликав Конгрес швидко схвалити допомогу Україні після того, як вона була виключена з угоди. 

Наслідки для України

Виступаючи після ухвалення угоди, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що «американці можуть зітхнути з полегшенням» і що «надзвичайних, неприємних і шкідливих» скорочень бюджету, на яких наполягали деякі республіканці, вдалося уникнути.

Він також підкреслив, що угода не є «кінцевим пунктом призначення», запевнивши Київ, що від подальшого пакета фінансування для України уряд не відмовлявся. Він додав: «Ми не припинимо боротися за більшу підтримку України».

Лідери Сенату з обох партій оприлюднили спільну заяву, в якій засвідчили свої наміри «забезпечити, щоб уряд США продовжував надавати» підтримку Україні найближчими тижнями. Це сталося після того, як сенатор Майкл Беннет – член Демократичної партії від Колорадо, який підтримує збільшення фінансування для Києва – зупинив суботнє засідання на знак протесту проти відсутності в угоді бюджету гарантій для України.

Посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що ухвалення у США проєкту тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, який не містить фінансування допомоги Україні, для української держави означає продовження роботи з партнерами. Наразі нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше.

«Кошти є. Уряд працюватиме, тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше. У нас зараз є для використання мінімум додаткових $1.6 млрд на оборонну допомогу (PDA) + $1.23 млрд прямої бюджетної допомоги (це вересневий транш, який тільки що перерахований на рахунки Світового банку), плюс значні суми на енергетичні та інші програми», – написала Маркарова.

За її словами, очевидно, що по завершенні цих 45 днів буде потрібне нове рішення. Вона пояснила, що є час, ресурси, а головне – є двопартійна і двопалатна підтримка України, яка дає можливість працювати заради підтвердження американської допомоги українській боротьбі за свободу і за збереження життів людей.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що ситуація з тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше.

«Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько $1,6 млрд на оборонку та $1,23 млрд прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти», – написав представник МЗС.

За словами Ніколенка, навпаки, саме шатдаун (припинення роботи уряду) у США мав би негативний вплив на втілення поточних програм для України.

Зараз влада працює з американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення Штатів, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для допомоги Україні.

До слова, журналістка Тетяна Ніколаєнко зазначила, що це вже не перший «тривожний дзвіночок», над яким варто замислитися. За її словами, вже у серпні в Україні «просіла» міжнародна допомога – зброї стало менше, а грошей, щоб закупити потрібну кількість, Україна вже не має, а деякі з оборонних контрактів з міжнародними компаніями мають явні ознаки корупції. За її словами, треба згадати слова чеського президента Петра Павла, коли він заявив, що вікно можливостей для військового прогресу України «більш-менш закриється до кінця цього року» через майбутні вибори в США та інших країнах.

Нагадаємо, що 30 вересня Палата представників США ухвалила фінансування уряду, однак без допомоги для України. Це було потрібно для уникнення шатдауну. Президент США Джо Байден привітав угоду, що дозволила уникнути припинення роботи уряду, але закликав Конгрес швидко схвалити допомогу Україні після того, як вона була виключена з угоди. 

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Теги: США бюджет війна Україна

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