Тимчасовий бюджет у США: Байден звернувся до українців

Президент США запевнив, що допомога Україні не припиниться

Президент США Джо Байден закликав законодавців-республіканців у Конгресі дотриматися свого слова щодо допомоги Україні на тлі російської агресії. Про це він сказав від під час виступу в Білому домі в неділю, 1 жовтня.

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«Я сподіваюся, що мої друзі по той бік (політичних поглядів, – ред.) дотримуються свого слова щодо допомоги Україні. Вони сказали, що будуть підтримувати Україну окремим голосуванням. Ми не можемо, за жодних обставин, зробити так, щоб підтримка України з боку США була перервана. Я очікую, що спікер (Палати представників, – ред.) дотримається свого зобов’язання щодо схвалення (закону, – ред.) й необхідної допомоги Україні у час, коли вона захищається від агресії й брутальності», – заявив Байден.

Президент США додав, що серед республіканців і демократів, як у Палаті представників, так і в Сенаті, є переважна більшість законодавців, які підтримують Україну.

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«Давайте проголосуємо за це (допомогу для України, – ред.). Припиніть грати в ігри», – закликав глава Білого дому.

Він також звернувся до українців із запевненням у продовженні підтримки з боку США.

«Я хочу запевнити союзників США, американців та українців. Ви можете розраховувати на нашу підтримку. Ми не відмовимося (від допомоги, – ред.)», – запевнив Байден.

Нагадаємо, ситуація з тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Як відомо, 30 вересня Палата представників США ухвалила фінансування уряду, однак без допомоги для України. Це було потрібно для уникнення шатдауну.

Президент США Джо Байден привітав угоду, що дозволила уникнути припинення роботи уряду, але закликав Конгрес швидко схвалити допомогу Україні після того, як вона була виключена з угоди.

Раніше Кевін Маккарті, спікер Палати представників від Республіканської партії, висунув пропозицію врахувати вимоги ультраправих однопартійців та виключити допомогу для України з законопроєкту щодо тимчасового продовження фінансування уряду США.

До слова, у Держдепі зазначали, що шатдаун міг би вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.