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Держдеп США прокоментував очікуваний візит спецпредставника Китаю в Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Держдеп США прокоментував очікуваний візит спецпредставника Китаю в Україну
Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Фото: Weibo

Для Китаю важливо почути безпосередньо від української сторони, чому необхідно поважати її суверенітет і територіальну цілісність

Очікуваний візит в Україну спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея важливий тим, що дасть Пекіну змогу безпосередньо дізнатися про позицію Києва щодо закінчення розв'язаної РФ повномасштабної війни. Про це заявив заступник прессекретаря Держдепу США Ведант Пател, передає «Укрінформ».

За словами американського посадовця, для Китаю важливо почути безпосередньо від української сторони, чому необхідно «поважати занепокоєння України щодо безпеки, а також її суверенітет і територіальну цілісність».

Висловлюючись про будь-які дипломатичні зусилля, Пател нагадав про принцип «нічого про Україну без України».

Він наголосив, що результат має відповідати принципам суверенітету та територіальної цілісності, і ніхто не прагне завершення цієї війни більше, ніж українці.

Водночас, за його словами, РФ не демонструє серйозної зацікавленості у припиненні війни, а насправді діє повністю протилежним способом.

«У той час, як інші, включно з президентом Зеленським, який виклав власний мирний план, зосереджені на пошуку способів покласти цьому кінець, Росія запускає безпілотники та ракети в сусідню країну, щоб уразити житлові будинки та лікарні, кінотеатри, вбити велику кількість дітей», – підкреслив Пател.

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін відправить своїх спецпредставників в Україну та інші держави для спілкування «з усіма сторонами» щодо політичного врегулювання «кризи в Україні». В Україну приїде експосол КНР в Росії Лі Хуей.

До слова, головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель попередив, що Китай може скористатися геополітичними перевагами поразки Росії у війні проти України.

Як повідомлялося, до Києва їде експосол КНР, якого нагородив Путін.

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Теги: Китай Держдепартамент США Україна

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