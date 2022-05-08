Доля Кримського мосту вже вирішена – радник глави МВС

Щойно буде можливість знищити міст – це зроблять

Доля Кримського мосту вже вирішена. Він обов'язково буде зруйнований, це лише питання часу. Про це 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів. За його словами, поки що в України нема можливості, аби завдати удару по російському мосту через Керченську протоку.

«У нас для знищення мосту поки нема такої зброї. Точніше є, але нам треба значно ближче просунутися до узбережжя Азовського моря», – сказав радник глави МВС.

Нагадаємо, наприкінці квітня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, щойно буде можливість знищити міст – це зроблять. А ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли ним йдуть війська.

Водночас радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що сьогодні незаконному Кримському мосту нічого не загрожує, адже озброєнням, яке зараз мають українські сили на півдні, міст атакувати неможливо.

Підхопив цю тему і російський терорист Гіркін (відомий, як Стрєлков). За його словами, жителям Криму краще збирати речі і тікати до Росії, адже найближчим часом Україна може зруйнувати Керченський міст.