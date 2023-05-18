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Дипломатичний скандал: Кремль заморозив рахунки фінської амбасади, фіни обурились

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Дипломатичний скандал: Кремль заморозив рахунки фінської амбасади, фіни обурились
Між Росією та Фінляндією загострились дипломатичні стосунки
фото з відкритих джерел

Росія заморозила рахунки фінського посольства у відповідь підтримку санкцій

У четвер Кремль підтвердив, що призупинив банківські рахунки посольства Фінляндії в Москві через погіршення зв’язків Москви з Європою через війну в Україні. Цього тижня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що банківські рахунки посольства його країни в Москві та консульства в Санкт-Петербурзі були заморожені наприкінці квітня.

«Це не ініціатива російської сторони. Ми реагуємо на ситуацію, створену владою низкою країн колективного Заходу, в тому числі, на наш жаль, Фінляндії», – заявив журналістам «рупор Кремля» Дмитро Пєсков.

Хаавісто сказав, що Фінляндія звернулася за роз'ясненнями до Росії, і додав, що вона не перешкоджала банківським операціям російського посольства в Гельсінкі. «Ми не можемо і не залишимо недружні дії без відповіді», – сказав Пєсков. 

Хаавісто натомість відповів, що рішення Росії, ймовірно, пов’язане з санкціями ЄС щодо дій Росії в Україні, і що інші країни ЄС зазнали подібних проблем із платіжними операціями в Росії.

Заморожування збіглося з оголошенням фінської державної комунальної компанії Fortum про те, що Москва захопила контроль над її російською філією.  До цього  російський диктатор Володимир Путін підписав президентський указ про схвалення поглинання.

Пізніше стало відомо, що апеляційний суд міста Гельсінкі дозволив заморозити 323 тисячі євро на рахунку, пов’язаному з компанією російського підсанкційного олігарха Аркадія Ротенберга. Як зазначається, рішення суду стосується фінської компанії, яка купувала добрива в дубайської Agricultural Minerals DMCC. Ще в жовтні 2021 року суд арештував 323 тисячі євро оплати, тому що вирішив, що прямий або опосередкований доступ до коштів мав Ротенберг. Розслідування ЗМІ показали, що дубайська компанія насправді діяла від імені російського акціонерного товариства «Мінудобрения», підконтрольного Ротенбергу.

Нагадаємо, у Фінляндії понад 1,1 тисячі росіян офіційно попросили прихистку після оголошення часткової мобілізації у Росії у вересні 2022 року, проте рішення щодо них досі не прийнято. Росіяни натомість нарікають, що країна навмисно затягує процес.  Країни Північної Європи обговорили заявки на притулок російських громадян, які втекли від виклику, і вирішили поки що дочекатися рішення Агентства ЄС з питань притулку. Тому жодних рішень щодо їх тривалого проживання громадян РФ ще не прийнято.

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Теги: міністр Дмитро Пєсков Москва притулок президент Україна розслідування скандал Фінляндія путін росіяни

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