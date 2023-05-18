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Росіяни хочуть отримати прихисток у Фінляндії, але країна їх ігнорує

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни хочуть отримати прихисток у Фінляндії, але країна їх ігнорує
у Фінляндії росіяни чекають на прихисток
фото з відкритих джерел

1109 громадян Росії офіційно шукають притулку у Фінляндії через загрозу мобілізації

У Фінляндії понад 1,1 тисячі росіян офіційно попросили прихистку після оголошення часткової мобілізації у Росії у вересні 2022 року, проте рішення щодо них досі не прийнято. Росіяни натомість нарікають, що країна навмисно затягує процес. Про це пише видання Aamulehti з посилаючись на голову відділу імміграції МВС країни Санну Саттер.

За даними імміграційної служби Фінляндії, 1109 громадян Росії офіційно шукають притулку у країні через загрозу військової служби. Загалом 1179 осіб втекли до Фінляндії з вересня минулого року.

Країни Північної Європи обговорили заявки на притулок російських громадян, які втекли від виклику, і вирішили поки що дочекатися рішення Агентства ЄС з питань притулку. Тому жодних рішень щодо їх тривалого проживання громадян РФ ще не прийнято.

«Однак рішення щодо надання притулку ще не прийнято», – підтвердила позицію ЄС виданню Aamulehti директор відділу імміграції міністерства внутрішніх справ Санна Саттер. «Ми беремо за основу рішення Агентства ЄС з питань притулку щодо Росії, тому що міграція росіян всередині ЄС збільшиться ще більше, якщо національна політика країн ЄС буде різною», – додала вона. 

За інформацією Саттер, імміграційна служба Фінляндії активно обмінювалася інформацією з цього питання з іншими північними країнами. Наразі Агентство ЄС з питань притулку та імміграційні органи країн-членів ЄС збирають інформацію про ситуацію в Росії та обговорюють, чи дійсно росіянам небезпечно повертатися на батьківщину.

«У Фінляндії вже активно проводяться співбесіди щодо надання можливого притулку, але краще  все ж дочекатися офіційної позиції Агентства ЄС з питань притулку, перш ніж вживати будь-яких заходів», – зазначила Санна Саттер.

 За її словами, Фінляндія зобов'язана провести ретельне розслідування щодо тих російських громадян, які звернулися з проханням про захист, як і з іншими заявами про надання притулку.

«Ми зобов’язані приймати правильні рішення, наскільки це можливо, і з’ясовувати чи ризикує особа стати жертвою переслідувань у своїй країні», – додала вона. 

Російський вчений В’ячеслав Скоков – один із тих, хто втік до Фінляндії. За його словами, у процесі надання притулку зараз майже нічого не відбувається, і країна заятгує процес. Скоков перебуває у Фінляндії півроку і вважає, що процес отримання притулку у Фінляндії може тривати до півтора років.

Нагадаємо, апеляційний суд міста Гельсінкі дозволив заморозити 323 тисячі євро на рахунку, пов’язаному з компанією російського підсанкційного олігарха Аркадія Ротенберга.Апеляційний суд міста Гельсінкі дозволив заморозити 323 тисячі євро на рахунку, пов’язаному з компанією російського підсанкційного олігарха Аркадія Ротенберга.

Як зазначається, рішення суду стосується фінської компанії, яка купувала добрива в дубайської Agricultural Minerals DMCC. Ще в жовтні 2021 року суд арештував 323 тисячі євро оплати, тому що вирішив, що прямий або опосередкований доступ до коштів мав Ротенберг.

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Теги: Фінляндія військові навчання політика військові навчання розслідування притулок росіяни

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