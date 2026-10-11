Американська блогерка, близька до Трампа, заступилася за Зеленського

Лора Лумер вважає, що замість вимог провести вибори в Україні міжнародна спільнота має тиснути на Путіна, щоб він припинив війну

Американська ультраправа активістка та прихильниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер виступила проти вимог провести президентські вибори в Україні під час війни. На її думку, міжнародна спільнота має зосередитися на тиску на російського диктатора Володимира Путіна, а не на закликах змінити українського президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Лумер у соцмережі X.

Активістка наголосила, що проведення виборів в Україні наразі неможливе через воєнний стан, запроваджений унаслідок повномасштабного російського вторгнення. «Якщо люди хочуть виборів в Україні, вони повинні тиснути на Путіна, щоб він завершив війну. Причина, чому зараз в Україні немає виборів, полягає в тому, що країна перебуває під воєнним станом через безперервну надзвичайну ситуацію та активну війну, яка охопила її вже п'ять років», – написала Лумер.

За словами прихильниці Трампа, після завершення війни українці зможуть обрати президента. Тому вона вважає нелогічними вимоги змінити Зеленського до припинення російської агресії. «Здається нелогічним вимагати від України замінити Зеленського, коли вибори можуть і відбудуться, щойно Путін погодиться завершити війну», – зазначила активістка.

Лумер також наголосила, що саме російський диктатор відповідальний за продовження бойових дій, адже має можливість припинити атаки на Україну. «Путін може легко припинити атакувати Україну. Він відмовляється. Завершіть війну – і в Україні будуть вибори. Чому більше людей не обурюються Путіним? Він є джерелом усіх проблем, пов'язаних із російсько-українською війною», – додала вона.

Блогерка Лора Лумер, яка тривалий час критикувала Україну та виступала проти американської допомоги Києву, кардинально змінила свою позицію після десятиденної поїздки Україною. Під час візиту вона взяла інтерв'ю у президента Володимира Зеленського, відвідала постраждалі від російських атак міста та закликала прихильників руху MAGA переглянути своє ставлення до війни.

Нагадаємо, 10 жовтня президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового президента. Американський лідер заявив, що зміна керівництва нібито могла б сприяти укладенню мирної угоди з Росією. Крім того, він розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах.