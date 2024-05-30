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Литва офіційно припиняє надавати правову допомогу Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Литва офіційно припиняє надавати правову допомогу Росії
До скасування міжнародного договору з Росією він діятиме до 21 січня 2025 року
фото з відкритих джерел

Понад два роки Литва не реалізує запити від Росії про правову допомогу

Литовський уряд схвалив пропозицію Мін'юсту про денонсацію міжнародного договору з РФ про правову допомогу та правовідносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Про це повідомляє Delfi.

За словами міністра юстиції Литви Евеліни Добровольської, після початку безпрецедентної військової агресії проти України, Росія вчиняє грубі порушення принципів міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, тож Литва має чітко заявити свою політичну волю та припинити співпрацю у сфері міжнародних відносин із країною-агресором.

Уже понад два роки правове співробітництво за міжнародним договором де-факто не здійснюється, і запити, отримані Литвою від Росії про правову допомогу, не реалізуються, за винятком випадків, коли це пов'язано винятково і безпосередньо з інтересами громадян Литовської Республіки.

Оскільки продовження договору з Росією має відбутися 21 січня 2025 року, завдання полягає в тому, щоб денонсувати договір якомога швидше – до автоматичного продовження його терміну дії ще на п'ять років.

Нагадаємо, уряд Естонії прийняв рішення про припинення дії договору щодо юридичної співпраці з Росією. Міністерство закордонних справ готує законопроєкт, який буде направлено до парламенту для затвердження.

Раніше влада Білорусі призупинила співпрацю у сфері міжнародної правової допомоги з Україною, а також із Польщею та країнами Балтії.

Читайте також: Як отримати правову допомогу постраждалим від агресії Росії
Теги: росія Литва

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