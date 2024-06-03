Сейм Литви схвалив безстрокову заборону на мовлення російських телеканалів

У вересні 2023року парламент Литви продовжив заборону на розповсюдження в інтернеті радіо- і телепрограм компаній, які створені, прямо чи опосередковано належать, контролюються або фінансуються Росією та Білоруссю

Термін дії останнього обмеження на мовлення телеканалів мав сплинути 1 жовтня 2024 року

Комітет парламенту Литви з питань культури схвалив пропозицію продовжити заборону на ретрансляцію російських і білоруських каналів. Про це повідомляє LRT.

Поправки, ініційовані міністерством культури, пропонують продовжити заборону на невизначений термін і передбачити, що вона діятиме, доки Росія та Білорусь розглядатимуться у Стратегії національної безпеки як країни, які становлять небезпеку та загрозу для Литви.

Термін дії останнього обмеження на мовлення телеканалів мав сплинути 1 жовтня 2024 року.

«Аби щоразу не повертатися до цього положення і не продовжувати цю заборону, ми домовилися, що просто спиратимемося на Стратегію національної безпеки, яка затверджена Сеймом і в якій РФ і Білорусь зазначені як країни, що становлять небезпеку та загрозу для національної безпеки», – пояснював міністр культури Симонас Кайріс.

За його словами, «поки в цій стратегії буде зазначена ця загроза, доти залишатиметься чинною і ця заборона».

Нагадаємо, уряд Литви затвердив перелік сільськогосподарської продукції та кормів із Росії та Білорусі, які заборонять ввозити в країну з 3 червня. Відповідно до офіційного переліку литовського уряду, заборона на ввезення поширюється на 2,8 тис. видів агропродукції.

До слова, в березні у литовському Мінсільгоспі закликали заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусії до країн ЄС.

Відомство направило відповідне звернення до Єврокомісії: до нього приєдналися міністри сільського господарства Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. При цьому у Польщі закликали Єврокомісію запровадити повну заборону на продукти з Білорусії та Росії.