Київрада забезпечила безкоштовне харчування для дітей захисників на постійній основі

Київрада усунула прогалини, які раніше не дозволяли отримувати ці пільги дітям, батьки яких не мають київської реєстрації

Олеся Зубрицька: Рішення Київради є своєрідною подякою нашим захисникам і захисницям та слугуватиме посиленням підтримки їхніх родин

Київрада ухвалила рішення, відповідно до якого діти захисників і захисниць, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС, які навчаються в комунальних закладах дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, будуть забезпечуватись одноразовим харчуванням за рахунок бюджету столиці. Ця пільга вже не буде обмежена дією воєнного часу. Таке рішення прийняли сьогодні, 15 квітня, на пленарному засіданні Київради, повідомляє «Главком» з посиланням на відеотрансляцію засідання.

Як зазначила депутатка Київради, одна з ініціаторів рішення Олеся Зубрицька, таке рішення є своєрідною подякою нашим захисникам і захисницям та слугуватиме посиленням підтримки їхніх родин.

«Ухвалене рішення дозволить забезпечити безоплатним харчуванням за кошти бюджету Києва дітей захисників і захисниць України, учасників АТО/ООС, Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності, а також дітей з родин полонених, зниклих безвісти або загиблих військовослужбовців незалежно від місця реєстрації їхніх батьків. Ми усунули прогалини, які раніше не дозволяли отримувати ці пільги дітям, які навчаються в комунальних садочках, школах, професійно-технічних і фахових передвищих закладах освіти Києва, оскільки батьки не мали київської реєстрації», – підкреслила Олеся Зубрицька.

Нагадаємо, у 2024 році понад 103 тис. киян звернулося по матеріальну допомогу у зв'язку зі складними життєвими обставинами. Марина Хонда зауважила, що Київ виділив на допомогу жителям майже 400 млн грн. За словами депутатки, у Києві існує міська програма «Турбота». Вона зауважила, що заява про потребу у такій допомозі пишуть на ім’я міського голови.

Також ветерани-захисники, які проживають у Києві, можуть отримати фінансову допомогу на лікування зубів у розмірі 15 тис. грн щорічно. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому».

Також Марина Хонда розповіла в інтерв'ю «Главкому», що у Києві для ветеранів з інвалідністю та членів сімей загиблих передбачено як щорічні, так і щомісячні виплати.