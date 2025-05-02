Держдеп озвучив нову роль США у російсько-українській війні
Брюс: США мають інші глобальні виклики
Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією. Про це вона сказала під час брифінгу, передає «Главком».
За її словами, настав час, коли обидві сторони повинні представити власні конкретні ідеї щодо завершення війни.
«Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб проводити посередницькі зустрічі. Україна та Росія мають представити конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт», – каже Брюс.
Речниця наголосила, що президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні дипломатичним шляхом.
Водночас зазначила, що США мають інші глобальні виклики, які потребують уваги, тому Вашингтон змінює свій внесок у переговорний процес щодо завершення війни в Україні.
Брюс також повідомила, що США залишають за собою інструмент тиску – санкції проти Росії. За її словами, жодних обмежень Вашингтон не скасовує, а нові санкції залишаються на порядку денному.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо також заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від ролі посередника, якщо найближчим часом не буде досягнуто реального прогресу в мирних переговорах.
Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Росія має продемонструвати свої справжні наміри щодо війни та показати чи серйозно Москва налаштована для припинення вогню.
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