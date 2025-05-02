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Держдеп озвучив нову роль США у російсько-українській війні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Держдеп озвучив нову роль США у російсько-українській війні
Речниця наголосила, що президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні дипломатичним шляхом
скриншот з відео

Брюс: США мають інші глобальні виклики

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією. Про це вона сказала під час брифінгу, передає «Главком».

За її словами, настав час, коли обидві сторони повинні представити власні конкретні ідеї щодо завершення війни.​

«Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб проводити посередницькі зустрічі. Україна та Росія мають представити конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт», – каже Брюс.

Речниця наголосила, що президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні дипломатичним шляхом.

Водночас зазначила, що США мають інші глобальні виклики, які потребують уваги, тому Вашингтон змінює свій внесок у переговорний процес щодо завершення війни в Україні.​

Брюс також повідомила, що США залишають за собою інструмент тиску – санкції проти Росії. За її словами, жодних обмежень Вашингтон не скасовує, а нові санкції залишаються на порядку денному.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо також заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від ролі посередника, якщо найближчим часом не буде досягнуто реального прогресу в мирних переговорах.

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Росія має продемонструвати свої справжні наміри щодо війни та показати чи серйозно Москва налаштована для припинення вогню. 

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Теги: росія Україна війна США Держдепартамент США

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