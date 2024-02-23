Зеленський зустрівся з делегацією Сенату Конгресу США

Зеленський детально поінформував сенаторів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони

Зеленський наголосив, що візит сенаторів в Україну є особливо важливим напередодні другої річниці повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чаком Шумером, а також сенаторами Річардом Блюменталем, Джеком Рідом, Майклом Беннетом та Меггі Гасан. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Глава держави наголосив, що візит сенаторів в Україну є особливо важливим напередодні другої річниці початку широкомасштабної військової агресії Росії проти України.

Глава держави подякував Конгресу, Демократичній та Республіканській партіям, президенту США та американському народу за надання оборонної, фінансової та економічної допомоги Україні.

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Під час зустрічі Зеленський детально поінформував сенаторів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони.

Очільник України закликав і далі нарощувати військову допомогу, щоб досягти стратегічних цілей на фронті.

Президент наголосив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО, безпілотники різних типів, а також посилення далекобійних спроможностей нашого війська для ефективного захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер прибув до України.

До слова, Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 лютого, запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.