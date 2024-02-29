Україна видаватиме росіянам посвідки на проживання: Міграційна служба назвала умови

Росіяни можуть отримати посвідку на проживання в Україні за умови наявності у них законних підстав

Для отримання росіянами посвідки в законодавстві України з’явилася спеціальна процедура

Росіяни, які тривалий час живуть в Україні та не підтримують стосунків з країною-агресоркою, можуть отримати посвідку на проживання. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів Вячеслав Гузь, начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в м. Києві та Київській області.

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«Сьогодні вони можуть обміняти посвідку до останнього дня її закінчення, але лише на підставі шлюбу, возз’єднання сім’ї чи працевлаштування. Для цього в законодавстві з’явилася новація – процедура продовження терміну тимчасового проживання на період, необхідний для документування посвідкою», – розповів він.

За словами Вячеслава Гузя, підставами для подовження перебування в Україні і видавання посвідки на проживання можуть бути:

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шлюб;

возз’єднання сім’ї;

працевлаштування;

волонтерство;

навчання.

Чиновник також зауважив, що видавання посвідок на тимчасове проживання громадянам РФ вперше здійснюється за умови в’їзду на територію України за довгостроковою візою D, що є наслідком запровадження візового режиму з Росією. Інші категорії громадян Росії (волонтери, студенти тощо) можуть отримати дозвіл на проживання в Україні на підставі письмового клопотання центрального органу виконавчої влади України, до компетенції якого належить сфера діяльності таких осіб.

Гузь нагадав, що в листопаді 2022 року росіянам, які мали родину або роботу в Україні, Кабмін дозволив обміняти прострочені посвідки на тимчасове проживання для продовження законного перебування на території країни. Але потім обмін документів припинили.

Нагадаємо, Державна міграційна служба України буде перевіряти шлюби українців на фіктивність. Це допоможе уникнути схем з отриманням іноземцями громадянства.

Раніше повідомлялося, що в Тернопільській області виявили особу із подвійним громадянством Королівства Швеції та Російської Федерації, уродженця міста Свердловськ, РФ. Після перевірки виявилося, що росіянин проживав на території України без законних на те підстав.