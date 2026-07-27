Удар по експортному терміналу у Ростовській області: Генштаб розкрив деталі

На об'єкті спалахнула пожежа

У ніч на 27 липня Сил оборони України завдали ураження експортному терміналу у Ростові-на-Дону Ростовської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на його території.

Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань»/«Гербера» у районі Залізного Порту Херсонської області. Ретранслятор забезпечує збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для ударів по території України.

Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області, який противник використовує для військової логістики на тимчасово окупованій території півдня України.

Також завдано ураження ремонтному підрозділу окупантів у Кадіївці, складу паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області та складу матеріально-технічних засобів у Перевальному (АР Крим).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 27 липня українські Сили оборони завдали далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Було уражено експортний термінал у Ростовській області РФ, розташований приблизно за 250 км від лінії фронту.