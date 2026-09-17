Російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус у Запоріжжі

П'ятьох людей госпіталізували, один із постраждалих перебуває у важкому стані

Російські війська атакували FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі Запоріжжя. Внаслідок удару постраждали п'ятеро людей, усіх госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виконувача обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

За його словами, у момент атаки в салоні автобуса перебували люди. Російський безпілотник завдав удару безпосередньо біля зупинки громадського транспорту.

«Ворог атакував FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі. У салоні були люди. Дрон ударив прямо біля зупинки громадського транспорту», – повідомив Семікін.

Унаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей. Усіх доправили до лікарні. Стан одного з постраждалих медики оцінюють як важкий.

Очільник області наголосив, що російські військові вкотре атакували цивільних людей, які їхали у своїх справах. «Зробимо все, аби убезпечити наші дороги, наш транспорт і наших людей», – додав Семікін.

Нагадаємо, 16 вересня російські війська атакували FPV-дроном рейсовий мікроавтобус у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Внаслідок удару п'ятеро людей загинули, ще семеро постраждали.