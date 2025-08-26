На Новошахтинському НПЗ пожежу ліквідовано лише через п’ять днів: фото, відео наслідків

Пожежа на НПЗ почалася 21 серпня після атаки дронів

На території підприємства постраждали щонайменше вісім резервуарів

Загоряння на нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовської області ліквідовано. Про це повідомив т. в. о. губернатора Юрій Слюсар, передає «Главком».

«О 05:45 пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі ліквідована», – йдеться у повідомленні.

Супутник WorldView-1 зафіксував, що на території підприємства постраждали щонайменше вісім резервуарів.

Пожежа почалася 21 серпня в результаті падіння уламків безпілотників. У гасінні були задіяні 412 осіб і 150 одиниць техніки. Додатково залучалися два пожежні поїзди і аеромобільне угруповання.

Як відомо, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ.

Повідомляється, що спершу місцеві почули вибухи, що пролунали в районі нафтопереробного заводу. Згодом з'явилась інформація, що на території підприємства зафіксовано влучання.

До слова, удари українських безпілотників по десяти нафтопереробних заводах вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки РФ. Це дорівнює приблизно 1,1 млн барелів на добу.