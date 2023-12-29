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Повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт: Дуда скликає нараду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт: Дуда скликає нараду
Дуда сьогодні о 13:00 зустрічається з главою міноборони, начальником генштабу та командувачем Збройних сил Польщі
фото: з відкритих джерел

Ймовірно Польща стала жертвою атаки РФ

Президент Польщі Анджей Дуда скликає термінову нараду з військовими через те, що повітряний простір Польщі вранці 29 грудня з боку України увійшов невпізнаний об’єкт. Про перетин повітряного простору Польщі повідомило командування Збройними силами країни у Twitter.

«Вранці непізнаний бортовий об’єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни», – йдеться у повідомленні.

Командування додало, відповідно до чинного порядку, оперативний командувач Збройних Сил «мобілізував наявні сили та засоби».

Зі свого боку Канцелярія Президента Польщі заявила в X, що Анджей Дуда сьогодні о 13:00 зустрічається з главою Міноборони Владиславом Косіняк-Камишем, начальником Генштабу Вєславом Кукулі та командувачем Збройних сил Мацеєм Клішем з приводу ситуації.

Як прокоментував речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, невідомий об'єкт був помічений в околицях Замостя. «Ми розглядаємо всі версії і розслідуємо їх», - цитує Горишевського Gazeta.Pl.

За даними Republika, ракета впала в селі Вожучин-Кукроня (Томашівський повіт). 

Надаємо, у п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт. 

Раніше у листопаді 2022 року Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Читайте також: Чия ракета впала у Польщі? Погляд з Варшави

 

Теги: Польща ракета Анджей Дуда

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