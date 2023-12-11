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Дональд Туск став новим прем'єром Польщі: що про нього відомо

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дональд Туск став новим прем'єром Польщі: що про нього відомо
Дональд Туск
фото: Reuters

Ще під час виборчої кампанії Дональд Туск неодноразово підкреслював свою прихильність до України

Сейм Польщі сьогодні, 11 грудня, висунув лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра країни. «Главком» зібрав головні факти з його біографії.

Сім’я, освіта і хобі

Дональд Туск – 66-річний політик родом із Гданська. Народився в в сім'ї кашубів – однієї зі споконвічних народностей регіону. Його батько був ремісником, а мати працювала у медичній академії.  Батько помер, коли Дональд Туск закінчував початкову школу.  

У кінці 1970-х Туск закінчив історичний факультет Ґданського університету. Ще за часів свого студентства одружився із Маргаритою Сохацькою. Подружжя має двох дітей – сина Міхала та доньку Катажину.

Серед іншого, Туск захоплюється футболом і володіє, окрім польської, ще двома мовами – англійською і німецькою.

Політична кар’єра

Ще в університеті Туск організував осередок незалежної профспілки «Солідарність», який виступив проти правлячого комуністичного режиму. Наприкінці 1980-х років цей осередок сформував Ліберально-демократичний конгрес – польську правоцентристську політичну партію ліберального характеру. А вже у 1991 році її очолив Туск. Цього ж року партія увійшла до Сейму, а політик став депутатом.

У наступних парламентських виборах партія Туска програла. Однак він і перший демократичний прем’єр Польщі Тадеуш Мазовецький об’єднали сили і створили партію «Унію Свободи». Разом із тим Туск обійняв посаду віцемаршала Сенату, а 2001 року став одним із засновників «Громадянської платформи», яку згодом і очолив.

Однак у 2005 році популярність Туска не допомогла йому в боротьбі з братами Качинськими. Його політсила програла консервативній партії «Право та справедливість» Ярослава Качиньського на парламентських виборах, а сам Туск поступився Леху Качинському в гонці за президентське крісло. 

У 2007 році під час дострокових парламентських виборів у Польщі «Громадянська платформа» набрала 41,5 % голосів і отримала 209 з 460 місць у Сеймі, а Дональд Туск став прем'єр-міністром країни. Удруге він став прем’єром у 2011 році.

У 2014 році Туск за власним бажанням пішов із посади глави уряду, адже став головою Європейської ради, яку обіймав до 2019 року.

Що зміниться для України

Під час виборчої кампанії Туск неодноразово підкреслював, що всебічно підтримує Україну та прагне відновлення повноцінної співпраці із ЄС. 

«У національних інтересах Польщі, безперечно, перемога України. Це вплине і на економічні питання, і проблему біженців. Польська держава не повинна ні на йоту зрушити з місця в цьому питанні, військова підтримка України не повинна піддаватись сумніву», – наголошував політик.

Крім того, Туск заявляв, що готовий шукати рішення ситуації з блокування кордону польськими перевізниками. Він запевнив, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону припинилася.

Теги: Польща уряд прем’єр-міністр

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