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У черзі понад 2 тис. вантажівок: що відбувається на кордоні з Польщею

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У черзі понад 2 тис. вантажівок: що відбувається на кордоні з Польщею
Блокування чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею продовжується
фото ілюстративне

За минулу добу кордон в обидва боки перетнуло 130 транспортних засобів

Наразі у черзі у чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею застрягли понад 2 тис. вантажівок. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко зазначив, що блокування чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею продовжується. Мова про «Ягодин – Дорогуськ», «Краківець – Корчова», Рава-Руська – Гребене» та «Шегині – Медика».

«На всіх цих чотирьох напрямках, за інформацією від польських колег, на території Польщі в бік України в чергах очікують близько 2100 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пунктів пропуску «Рава-Руська» та «Шегині», – розповів він.

Демченко зазначив, що певний рух є, але інтенсивності не відмічається.

«Більш інтенсивно – це напрямок пункту пропуску «Краківець», найменш – «Ягодин». До прикладу щодо останнього, то за вчора за добу кордон загалом в обидва боки перетнуло десь 130 транспортних засобів. Більшість на в'їзд в Україну. Натомість до бокування на цьому напрямку кордон на цьому напрямку кордон за добу перетинало 1200-1300 вантажівок в обох напрямках», – додав речник.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Польський політик та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск, коментуючи ситуацію з блокуванням кордону з Україною, звинуватив чинний уряд в бездіяльності. 

Раніше міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.

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Теги: Польща Україна страйк кордон

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