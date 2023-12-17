Зустріч прем’єрів країн Балтії і Польщі скасовано: названо причину

Зустріч глав урядів Естонії, Латвії, Литви та Польщі не відбудеться через хворобу одного з прем'єрів

Запланована на 17-18 грудня зустріч прем'єр-міністрів країн Балтії та Польщі скасована через захворювання глави естонського уряду Каї Каллас коронавірусом. Про це повідомила прес-служба кабінету міністрів Естонії.

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Планувалося, що в Таллінні в неділю ввечері Каллас, а також прем'єри Латвії, Литви та Польщі Евіка Силіня, Інгріда Шимоніте та Дональд Туск обговорять питання безпеки та регіонального співробітництва.

Зустріч планувалося продовжити у понеділок та розглянути на ній питання транспорту та енергетики.

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Поїздка до Таллінна була б першим закордонним візитом після засідання Ради Європи для нового прем'єр-міністра Польщі Туска.

Оскільки головування Естонії у Балтійській раді міністрів закінчується цього року, глави урядів країн Балтії наступного разу зустрінуться у Вільнюсі.

Нагадаємо, сейм Польщі 11 грудня схвалив кандидатуру Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра країни.

Під час виборчої кампанії Туск неодноразово підкреслював, що всебічно підтримує Україну та прагне відновлення повноцінної співпраці із ЄС.