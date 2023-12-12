Розблокування КПП на кордоні з Польщею: протестувальники вдалися до хитрого ходу

Протестувальники заблокували рух на одній із доріг, поставивши вантажний транспортний засіб

КПП «Ягодин – Дорогуськ» був відкритий 11 грудня після блокування, проте учасники страйку залишаються незадоволеними цим рішенням і перекрили рух вантажівкою. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач в ефірі телемарафону.

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«Протестувальники, звісно, не радіють цій новині. Оскільки рішення про відкриття цього пункту пропуску прийняв очільник міської влади - селища Дорогуськ. І протестувальники вчора заблокували рух на одній із доріг, поставивши вантажний транспортний засіб», – повідомив він.

Наразі поліція намагається вирішити цю ситуацію, намагаючись відкрити дорогу, а вантажівки об'їзжають це місце іншими маршрутами.

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«Тому заторів в русі поки що немає», – констатував він, додавши, що вже проїхало понад 100 машин як на в'їзд, так і на виїзд з України - значно більше, ніж проїжджало раніше.

Як повідомлялося, рух транспорту на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено.

Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене».

Як відомо, страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ. Керівник найбільшого в Україні благодійного фонду допомоги військовим «Повернись живим» Тарас Чмут розповів, що десятки систем нічного бачення і пікапів, а також сотні безпілотників, закуплених фондом, застрягли на кордоні на кілька тижнів.

До слова, прем'єр Польщі Моравецький підтримав протестувальників на кордоні. Моравецький сказав, що розуміє багато аргументів протестувальників на кордоні з Україною.