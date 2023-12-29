Російська ракета залетіла на територію Польщі – начальник Генштабу країни

У п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт

Польські військові відстежили напрямок руху більшості ракет, які Росія запустила по Україні

За офіційною інформацією представників польського війська, обʼєкт, який залетів з повітряного простору України до Польщі, був російською ракетою. Вона була випущена під час масованого обстрілу українських міст. Про це повідомив начальник Генштабу Польщі Весла Кукула, цитують Polsat News та RMF24.

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Кукула додав, що польські військові відстежили напрямок руху більшості ракет, які Росія запустила по Україні. Одна з них залетіла до Польщі, але згодом перетнула польський кордон назад.

«Усе вказує на те, що російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі. У нас є національне і союзницьке радіолокаційні підтвердження», – сказав Весла Кукула. І додав, що перевірка ще триває.

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Деталізуючи інформацію, генерал підтвердив, що ракета перебувала над територією Польщі три хвилини. Повітряний простір цієї країни було порушено приблизно на 40 км.

Надаємо, у п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт.

Раніше у листопаді 2022 року Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю четверту Договору про НАТО.

Як прокоментував речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, невідомий об'єкт був помічений в околицях Замостя. «Ми розглядаємо всі версії і розслідуємо їх», – цитує Горишевського Gazeta.Pl.

За даними Republika, ракета впала в селі Вожучин-Кукроня (Томашівський повіт).