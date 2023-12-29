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Російська ракета залетіла на територію Польщі – начальник Генштабу країни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російська ракета залетіла на територію Польщі – начальник Генштабу країни
У п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Польські військові відстежили напрямок руху більшості ракет, які Росія запустила по Україні

За офіційною інформацією представників польського війська, обʼєкт, який залетів з повітряного простору України до Польщі, був російською ракетою. Вона була випущена під час масованого обстрілу українських міст. Про це повідомив начальник Генштабу Польщі Весла Кукула, цитують Polsat News та RMF24.

Кукула додав, що польські військові відстежили напрямок руху більшості ракет, які Росія запустила по Україні. Одна з них залетіла до Польщі, але згодом перетнула польський кордон назад.

«Усе вказує на те, що російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі. У нас є національне і союзницьке радіолокаційні підтвердження», – сказав Весла Кукула. І додав, що перевірка ще триває.

Деталізуючи інформацію, генерал підтвердив, що ракета перебувала над територією Польщі три хвилини. Повітряний простір цієї країни було порушено приблизно на 40 км.

Надаємо, у п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт. 

Раніше у листопаді 2022 року Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю четверту Договору про НАТО.

Як прокоментував речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, невідомий об'єкт був помічений в околицях Замостя. «Ми розглядаємо всі версії і розслідуємо їх», – цитує Горишевського Gazeta.Pl.

За даними Republika, ракета впала в селі Вожучин-Кукроня (Томашівський повіт). 

Читайте також: Чия ракета впала у Польщі? Погляд з Варшави
Теги: ракета Польща обстріл

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