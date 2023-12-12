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Туск заявив, що Польща знайшла спосіб для розблокування кордону з Україною

Діана Гасюк
glavcom.ua
Туск заявив, що Польща знайшла спосіб для розблокування кордону з Україною
Новий уряд Польщі знайшов спосіб, щоб одночасно врахувати інтереси протестуючих перевізників та розблокувати кордон з Україною
фото з відкритих джерел

Туск підкреслив, що попередній уряд не врахував інтереси польських перевізників та не вживав заходів для контролю за кордоном з Україною

Новий уряд Польщі знайшов спосіб аби врахувати інтереси протестуючих перевізників і одночасно негайно розблокувати кордон з Україною. Про це під час виступу в Сеймі з програмою дій нового уряду Польщі заявив голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск, передає «Укрінформ».

Туск підкреслив, що попередній уряд Матеуша Моравецького не врахував інтереси польських перевізників та не вживав заходів для контролю за кордоном з Україною під час війни.

«З простої порядності майбутні міністри цього уряду сиділи зі мною цілими годинами, після опівночі, і шукали способи на якомога швидше розв’язання проблеми на українсько-польському кордоні. Ми шукали і знайшли способи аби якомога швидше врахувати потреби польських водіїв і одночасно негайно розблокувати кордон України, яка бореться і чекає на перевезення товарів з цієї заблокованої автомагістралі», – підкреслив Туск.

Як повідомлялося, рух транспорту на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено. Проте учасники страйку залишаються незадоволеними цим рішенням і перекрили рух вантажівкою.

Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене».

Як відомо, страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ. Керівник найбільшого в Україні благодійного фонду допомоги військовим «Повернись живим» Тарас Чмут розповів, що десятки систем нічного бачення і пікапів, а також сотні безпілотників, закуплених фондом, застрягли на кордоні на кілька тижнів.

До слова, прем'єр Польщі Моравецький підтримав протестувальників на кордоні. Моравецький сказав, що розуміє багато аргументів протестувальників на кордоні з Україною.

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Теги: перевезення влада кордон страйк Дональд Туск Польща

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