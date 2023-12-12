Туск заявив, що Польща знайшла спосіб для розблокування кордону з Україною

Новий уряд Польщі знайшов спосіб, щоб одночасно врахувати інтереси протестуючих перевізників та розблокувати кордон з Україною

Туск підкреслив, що попередній уряд не врахував інтереси польських перевізників та не вживав заходів для контролю за кордоном з Україною

Новий уряд Польщі знайшов спосіб аби врахувати інтереси протестуючих перевізників і одночасно негайно розблокувати кордон з Україною. Про це під час виступу в Сеймі з програмою дій нового уряду Польщі заявив голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск, передає «Укрінформ».

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Туск підкреслив, що попередній уряд Матеуша Моравецького не врахував інтереси польських перевізників та не вживав заходів для контролю за кордоном з Україною під час війни.

«З простої порядності майбутні міністри цього уряду сиділи зі мною цілими годинами, після опівночі, і шукали способи на якомога швидше розв’язання проблеми на українсько-польському кордоні. Ми шукали і знайшли способи аби якомога швидше врахувати потреби польських водіїв і одночасно негайно розблокувати кордон України, яка бореться і чекає на перевезення товарів з цієї заблокованої автомагістралі», – підкреслив Туск.

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Як повідомлялося, рух транспорту на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено. Проте учасники страйку залишаються незадоволеними цим рішенням і перекрили рух вантажівкою.

Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене».

Як відомо, страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ. Керівник найбільшого в Україні благодійного фонду допомоги військовим «Повернись живим» Тарас Чмут розповів, що десятки систем нічного бачення і пікапів, а також сотні безпілотників, закуплених фондом, застрягли на кордоні на кілька тижнів.

До слова, прем'єр Польщі Моравецький підтримав протестувальників на кордоні. Моравецький сказав, що розуміє багато аргументів протестувальників на кордоні з Україною.