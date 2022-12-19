Дума готує закон про прискорений вихід з громадянства України

У такий спосіб держава-терористка хоче забезпечити допуск колишніх громадян України до вакантних посад

Автори законопроєкту «Про особливості правового становища громадян Російської Федерації, які мають громадянство України» наголошують, що тим, хто подав заяву на вихід з громадянства України, варто «утримуватися від реалізації прав і виконання обов'язків громадянина України», пишуть пропагандистські ЗМІ.

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«Проект федерального закону «Про особливості правового становища громадян Російської Федерації, які мають громадянство України» передбачає, що вказані громадяни вважаються такими, що не мають громадянства України з дня подання ними до МВС Росії або його територіального органу заяви про небажання перебувати в громадянстві України», – сказано у пояснювальній записці.

У такий спосіб держава-терористка хоче забезпечити допуск колишніх громадян України до заміщення державних, муніципальних та інших посад.

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Крім того, охочим вийти з громадянства України «слід утримуватися від реалізації прав і виконання обов'язків громадянина України», адже у разі виявлення факту недотримання зобов'язань МВС Росії «планується складати відповідний висновок».

«З дня винесення зазначеного висновку заява цього громадянина про небажання перебувати у громадянстві України вважається недійсною, а сам громадянин – вважається громадянином України», – попереджають законотворці.

Повторне звернення про небажання перебувати в українському громадянстві можна подати через десять років з дня винесення висновку.

Нагадаємо, днями Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, який знімає кримінальну відповідальність за злочини, скоєні на окупованих територіях України в тому випадку, якщо вони були скоєні заради «захисту інтересів Росії».

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Крім того, найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни. Про це заявив один із авторів документа, сенатор Андрій Клішас.