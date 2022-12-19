Шість сигналів для кремлівського «наполеона»: дайджест російської пропаганди

Москва створює «нові територіальні реалії» від Херсону до Австралії, на яких хоче легалізувати кримінал

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав головні фейки та наративи пропаганди РФ за 15 грудня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Захарова вважає, що «ООН обслуговує Київ»

Спочатку так званий т.в.о. губернатора Херсонського регіону колаборант Сальдо заявив, що заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс своїм візитом в український Херсон порушив порядок перетину кордону Росії.

Згодом офіційний представник МЗС РФ Захарова висловила своє незадоволення його візитом, назвавши це «спекуляцією на стражданнях мирних жителів для обслуговування політичного замовлення Києва» і запропонувала генсеку ООН Антоніу Гуттерешу «покласти край такій діяльності своїх співробітників».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Насправді, те, що Росія берега попутала (говорячи звичною для російських дипломатів та інших офіційних осіб кримінально-блатною мовою), відомо ще з 1991 року, коли вона придністровських сепаратистів підтримала.

Проблема в тому, що з того часу в свою «плутанину» Росія відчайдушно намагається затягнути ООН та інші світові інституції, вимагаючи визнати «нові територіальні реалії».

З цієї ж «опери» і заява так званого очільника «ДНР» Пушиліна про те, що «збиток, який Україна нанесла «Донецькій народній республіці» складає понад 1,3 трлн рублів і саме вона його має виплатити».

За всіма цими та багатьма іншими заявами, звісно, ховається лише одне – намагання надати хоч якусь суб’єктність «новим територіям Росії». Це вдається поки що на рівні КНДР та асадівської Сирії. Але як і належить душевнохворому, Путін не сприймає навіть наочних сигналів, які подають йому світові «лікарі».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ось лише шість з них, які червоними лініями яскраво блимають на моніторі біля поки що не прив’язаного до ліжка «наполеона»:

15 грудня до Конгресу США вже внесена резолюція про виключення РФ з Радбезу ООН; визнання Європарламентом і парламентами інших країн Росії державою-спонсором тероризму з усіма відповідними наслідками; вже йде не тільки публічне обговорення, а низка практичних кроків (наприклад, тренінги судів) зі створення Спеціального міжнародного трибуналу з російських злочинів в Україні; постійні заяви практично усіх західних лідерів про подальшу і непохитну підтримку України у війні; санкції та ембарго проти РФ; постачання зброї, фінансова та гуманітарна допомога Україні тощо; складання аналогу «плану Маршалла» з її повоєнного відновлення.

Звісно не можна сказати, що «лікування» проходить зовсім без позитивних результатів. Достатньо глянути на карту бойових дій. Саме через неї з вуст «наполеона» періодично лунають прохання про переговори. Нехай навіть поки з «урахуванням нових реалій». Залишилося просто прибрати ці три слова.

Увесь цивілізований світ наполегливо працює над тим, щоб зрештою просто послати «наполеона» не на три слова, а значно коротше – на три літери. Тим паче, що фарватер цього напрямку вже проклав один відомий крейсер, який нещодавно палав не гірше, ніж Москва 210 років тому.

«Отаман австралійського козацтва» просить притулку в РФ

А «нові реалії нових територій Росії» простягаються, як з’ясувалося, аж до Австралії. Наприкінці вересня Центр стратегічних комунікацій писав, що пропагандистська рука Кремля туди не дістає. Проте, рука місцевих правоохоронних органів дісталася до «отамана австралійського козацтва» Семена Бойкова, який до того ж є «лідером руху «Нейтральна Австралія».

Ще на початку грудня росЗМІ із захватом писали, як він «разом із австралійськими аборигенами, старець яких заявив, що прапор Росії тут назавжди», спромігся «підняття його у Сіднеї».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Насправді, 15 грудня стало відомо, що «австралійському козаку» мало того, що дала стусанів місцева українська діаспора, так ще й австралійська поліція затримала його, забрала паспорт, обмежила пересування (із забороною наближатися до центру Сіднея на 2 км). Зараз йому загрожує черговий тюремний строк.

«Австралійського козачого отамана» раніше заарештовували за загрозу інтересам національної безпеки Австралії.

На його захист виступила навіть Захарова. За раніше затвердженим наративом: «Це є ще одним прикладом подвійних стандартів, упередженого ставлення до тих, хто має право на вільний виклад своїх поглядів, які не збігаються з русофобським мейнстрімом, який домінує зараз в Австралії».

До цього Бойков: збирав мітинг навпроти консульства Туреччини у Сіднеї після того, як турки збили російський літак, скандуючи «Ердоган – терорист»; проводив марш Брісбеном під прапорами Росії та «ДНР»; відправляв гуманітарну допомогу до «ДНР» та влаштовував автопробіг «на підтримку російської спецоперації з денацифікації України».

Цікаво, що він вже довгий час просив РФ надати йому російське громадянство, але йому відмовляли. Після останнього випадку він попросив у РФ вже притулку «через політичне переслідування». Ось такі нові реалії для Бойкова.

Отже, розхитати ситуацію в Австралії «козацькому отаману», як бачимо, не вдалося. Але випадок цікавий тим, як Росія за допомогою усіляких місцевих напівбожевільних намагається освоювати «нові території». Спочатку як «нейтральні», а згодом – вже як «свої».

Путін створює правовий офшор на окупованих територіях

І Австралія чинить абсолютно правильно. Адже, починаючи з Придністров’я, нічого нового крім криміналу на «свої» території Росія не приносить. Більше того, тепер вона взагалі зібралась його легалізувати.

Держдума РФ у першому читанні підтримала законопроєкт, який повністю знімає відповідальність за злочини, які були скоєні на окупованій частині України «для захисту інтересів Росії».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У документі йдеться про так звані «ДНР» та «ЛНР», а також окуповані частини Запорізької та Херсонської областей до 30 вересня. При цьому законопроєкт не уточнює, які саме злочини вважаються «в інтересах Росії». Але суддя може звільнити людину від кримінальної відповідальності за абсолютно будь-який. Просто тому, що вважатиме його спрямованим «на захист інтересів Російської Федерації».

Насправді, серед типових злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях: вбивство, зґвалтування, крадіжка, грабіж, розбій

Чи є ці діяння злочинними з погляду КК України? – так.

Чи містять вони ознаки злочинів, відповідальність за які передбачена КК РФ? – так.

Через це даний акт (який подали придворні юристи Кремля Клішас та Крашенінников) відкриває широкі можливості з «відмазування» від відповідальності будь-яких злочинців, які вчиняють злочини на українській території.

«Зняття Держдумою відповідальності за злочини на окупованих територіях, що були здійснені «в інтересах Росії» – це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів російської держави. Тепер розумієте, навіщо потрібен міжнародний спецтрибунал?», – заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Саме Трибунал й має стати на заваді правовому офшору, який Путін вирішив створити на окупованій території України.

Як ВГТРК із ФСБ «перемагали» Україну у війні

І наостанок про черговий медійний ляпас, який отримали російські державні медіа. А саме – ВГТРК, яка керує найбільш популярними каналами РФ, зокрема, «Россия 1» та «Россия 24». За допомогою національних і регіональних мереж вона охоплює майже все населення РФ, від міських центрів до сільської місцевості.

Співробітники холдингу ВГТРК використовували у своїх сюжетах для етерів матеріали, які їм надсилали з ФСБ та Міноборони. Про це 15 грудня у статті «Альтернативна реальність: як російське державне телебачення розкручує українську війну» розповіло видання The New York Times, журналісти якого вивчили злите листування представників ВГТРК із січня по березень 2022 року.

Усього було проаналізовано 900 тисяч електронних листів співробітників компанії, та виявлено 750 гігабайт файлів, пов’язаних із війною в Україні. NYT верифікували справжність файлів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Насправді, як з’ясувалося, у день російського вторгнення в Україну, співробітники ВГТРК швидко пускали в етер інформацію ФСБ, яка «малювала райдужну картину війни, що в реальності погіршувалася», пише NYT.

Першого дня російського повномасштабного вторгнення в Україну – 24 лютого – співробітники ФСБ направили до державних ЗМІ листа, в якому назвали адресатів «колегами». У ньому, зокрема, йшлося про те, що українські військові кидають свої пости. В іншому листі, надісланому до ВГТРК, ФСБ заявляла, що Україна нібито захопила вантажне цивільне судно.

У березні ФСБ повідомила «колег» у державному медіахолдингу, що на полі бою загинули двоє українських офіцерів, які нібито вбивали мирних мешканців та були терористами. ВГТРК попросили дати цю інформацію, не згадуючи ФСБ, що співробітники холдингу і зробили.

Після російського бомбардування драматичного театру в Маріуполі ФСБ надіслала співробітникам ВГТРК лист із позначкою «Важливо!», до якого доклала відео з жінкою, яка стверджувала, що театр підірвали українські націоналісти, а не російські військові. «Будь ласка, використовуйте у своїх матеріалах», – йшлося у листі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Первый канал» у корупційному та брехливому скандалі

Листування, за даними NYT, також довело, що російська пропаганда використовувала обрані цитати з консервативних західних ЗМІ, таких як Fox News і Daily Caller, які показували, що жителі США незадоволені санкціями.

Пропагандисти брали уривки та перекладали кадри від улюблених експертів, таких, як ведучий Fox News Такер Карлсон, чиї коментарі про війну показали мільйонам росіян.

«Обов’язково візьміть Такера», – написав колезі один російський продюсер новин. У електронному листі згадується ролик, де Карлсон описує силу китайсько-російського партнерства, яке постало за часів Байдена і те, як американська економічна політика, націлена на Росію, може підірвати статус долара як світової резервної валюти.

Створюючи контрнаратив для десятків мільйонів глядачів, пропагандисти брали ролики з американських кабельних новин, соціальних мереж і від китайських чиновників. Вони вчепилися за твердження, що ембарго Заходу на російську нафту буде самопровалом, що Сполучені Штати приховують в Україні таємні лабораторії з біозброї та що Китай є вірним союзником РФ проти фрагментованого Заходу.

«Ці електронні листи дають рідкісний погляд на пропагандистську машину, яка, можливо, є найбільшим успіхом Росії у воєнний час. Навіть коли країна стикається з втратами на полі бою, жертвами, економічною ізоляцією та міжнародним осудом, державні телеканали створюють версію війни, в якій Росія перемагає, Україна руйнується, а західні союзи розпадаються», – констатує видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що ж, як бачимо, перетворення Росії на КНДР триває великими і вже не тільки телевізійними кроками. Що буде далі, не важко здогадатися: повна політична та економічна ізоляція і рис для населення по талонам. Навіть не з Китаю, а з Північної Кореї. Недаремно ж саме вона визнала «нові територіальні реалії» кремлівського «наполеона».

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки