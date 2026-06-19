«Рамштайн»: партнери оголосили про мільярдні пакети для України

Майже $1 млрд буде спрямовано на механізм PURL, який забезпечує Україну ракетами для систем Patriot

Під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» союзники оголосили про новий пакет допомоги на $4 млрд. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, пише «Главком».

Основний акцент зроблено на посиленні протиповітряної оборони, далекобійній артилерії та розвитку українських безпілотників.

Ракети для Patriot та посилення ППО

Майже $1 млрд буде спрямовано на механізм PURL, який забезпечує Україну ракетами для систем Patriot.

Найбільші внески у цей напрям зроблять:

Німеччина;

Норвегія;

Нідерланди;

Швеція.

Крім того, Німеччина виділить ще $200 млн на механізм JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot.

Понад пів мільярда доларів на далекобійну артилерію

Близько $540 млн партнери спрямують на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності.

До фінансування долучаться:

Норвегія;

Данія;

Іспанія;

Литва;

Люксембург.

Понад $1 млрд інвестують у дрони

Велика Британія профінансує закупівлю 150 тисяч українських безпілотників.

Нідерланди нададуть кошти на крилаті ракети-дрони для Сил оборони, а Норвегія підтримає закупівлю морських дронів. Загалом у розвиток безпілотних систем партнери інвестують понад $1 млрд. Також союзники продовжать вкладати кошти у засоби ППО, РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності української армії.

«Сьогодні партнери оголосили про $4 млрд нової допомоги для України. Важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямах, які дають найкращий результат на полі бою», – наголосив Федоров.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ключовими темами чергового засідання у форматі «Рамштайн» стануть посилення української протиповітряної оборони, постачання систем Patriot та антибалістичних ракет.