«Рамштайн»: партнери оголосили про мільярдні пакети для України
Майже $1 млрд буде спрямовано на механізм PURL, який забезпечує Україну ракетами для систем Patriot
Під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» союзники оголосили про новий пакет допомоги на $4 млрд. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, пише «Главком».
Основний акцент зроблено на посиленні протиповітряної оборони, далекобійній артилерії та розвитку українських безпілотників.
Ракети для Patriot та посилення ППО
Майже $1 млрд буде спрямовано на механізм PURL, який забезпечує Україну ракетами для систем Patriot.
Найбільші внески у цей напрям зроблять:
- Німеччина;
- Норвегія;
- Нідерланди;
- Швеція.
Крім того, Німеччина виділить ще $200 млн на механізм JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot.
Понад пів мільярда доларів на далекобійну артилерію
Близько $540 млн партнери спрямують на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності.
До фінансування долучаться:
- Норвегія;
- Данія;
- Іспанія;
- Литва;
- Люксембург.
Понад $1 млрд інвестують у дрони
Велика Британія профінансує закупівлю 150 тисяч українських безпілотників.
Нідерланди нададуть кошти на крилаті ракети-дрони для Сил оборони, а Норвегія підтримає закупівлю морських дронів. Загалом у розвиток безпілотних систем партнери інвестують понад $1 млрд. Також союзники продовжать вкладати кошти у засоби ППО, РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності української армії.
«Сьогодні партнери оголосили про $4 млрд нової допомоги для України. Важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямах, які дають найкращий результат на полі бою», – наголосив Федоров.
До слова, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ключовими темами чергового засідання у форматі «Рамштайн» стануть посилення української протиповітряної оборони, постачання систем Patriot та антибалістичних ракет.
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