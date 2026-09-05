ППО та фінансування оборони: Хмара обговорив із Генсеком НАТО підготовку до «Рамштайну»

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це пише «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Ключовою темою перемовин стала підготовка до засідання у форматі «Рамштайн», яке має відбутися найближчими днями.

Під час розмови сторони зосередилися на першочергових потребах України:

постачання додаткових засобів протиповітряної оборони;

забезпечення додаткового ресурсу для потреб Сил оборони.

Очільник Міноборони подякував НАТО та особисто Марку Рютте за дієву допомогу, зокрема за реалізацію програми PURL для постачання критично важливого озброєння.

Євгеній Хмара наголосив на важливості консолідованої підтримки з боку партнерів, а також підкреслив, що Україна розраховує на оперативні рішення, необхідні для посилення фронту та захисту цивільного населення.

Раніше міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що Україна має дефіцит фінансування оборони у $27 млрд. Міністерство оборони вже напрацювало кілька варіантів, які мають допомогти закрити цю потребу.

Один із варіантів, який розглядає Міністерство оборони, – наблизити частину європейського кредиту, передбачену на наступний рік. Інший напрям – залучення додаткового фінансування від країн, які ще не долучилися до чинної фінансової рамки, або збільшення внесків держав-партнерів.

Як відомо, на тлі загрози посилення російських ракетних ударів по енергетиці цієї зими Україна стикається з виснаженням запасів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони та нестачею коштів для їх закупівлі.

Запаси ракет Patriot у Києві фактично зведені до нуля. Єдиним надійним джерелом залишається програма НАТО PURL, яка покриває 95% постачань, але забезпечує лише 10-20 ракет на місяць (тоді як лише в липні РФ випустила 195 ракет)