Іран попередив США про нищівні удари у разі нової атаки

Тегеран обіцяє застосувати нові види озброєння

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив про готовність завдати агресору нищівних ударів із використанням нових видів озброєння в разі чергової атаки. Водночас у Вашингтоні обговорюють можливість масштабної військової операції проти Тегерана після проміжних виборів до Конгресу США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press, Bloomberg та Axios.

Мохсен Резаї наголосив, що іранські збройні сили діятимуть згідно з розпорядженням верховного лідера Моджтаби Хаменеї та дадуть відповідь на будь-які дії проти країни.

«Якщо проти країни буде вчинено будь-які дії, згідно з сьогоднішнім розпорядженням верховного лідера збройним силам, ми завдамо агресору нищівних ударів новими видами озброєнь», – заявив секретар Вищої ради національної безпеки.

Водночас іранський посадовець залишив можливість для дипломатичного врегулювання. За його словами, Тегеран наполягає на виконанні семи умов, які раніше висунув для досягнення домовленостей зі США.

«Ми неодноразово заявляли: сім умов, висунутих Іраном, мають бути виконані. Якщо ці умови буде виконано, шлях для дипломатії буде відкритий», – сказав Резаї.

Хаменеї наказав розширити перелік цілей для ударів

31 жовтня стало відомо, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї доручив військовому командуванню підготуватися до можливого відновлення бойових дій зі США та Ізраїлем. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, Хаменеї зустрівся з керівниками Корпусу вартових ісламської революції, армії та Генерального штабу збройних сил. Він зажадав, щоб військові могли оперативно реагувати на будь-які загрози незалежно від їхнього географічного походження.

«На будь-який рівень і тип загрози необхідно реагувати негайно та ефективно, без географічних обмежень», – заявив верховний лідер.

Окремо Хаменеї доручив оновити перелік потенційних цілей. За його задумом, у межах досяжності іранських збройних сил мають опинитися всі матеріальні та нематеріальні активи США й Ізраїлю.

Верховний лідер також закликав військове командування посилювати оборонні та наступальні можливості країни, зокрема за допомогою нових технологій. Готовність до масштабного протистояння він назвав однією з передумов стримування противників.

Трамп може вдатися до масштабної операції після виборів

Тим часом у США обговорюють можливі подальші дії проти Тегерана. За інформацією журналіста Axios Барака Равіда, один з американських посадовців припустив, що президент Дональд Трамп може бути більш схильним віддати наказ про масштабну військову операцію проти Ірану, якщо республіканці зазнають серйозної поразки на проміжних виборах.

Співрозмовник видання пояснив, що політичні обставини можуть вплинути на рішення американського президента. За його словами, саме зараз Тегеран має найкращу нагоду домовитися з Вашингтоном.

«Якщо він почуватиметься приниженим або таким, що втратив політичний вплив, він зробить щось рішуче. Саме це всі й кажуть іранцям. Їхній найкращий шанс укласти угоду – саме зараз», – сказав посадовець.

Водночас інший представник Білого дому заперечив, що результати проміжних виборів впливатимуть на рішення Трампа щодо Ірану. За його словами, підсумки голосування не будуть чинником у визначенні американської політики стосовно Тегерана.

Проміжні вибори до Конгресу США заплановані на 3 листопада 2026 року.

Катар намагається відновити переговори між Вашингтоном і Тегераном

Попри військові погрози, дипломатичні контакти між сторонами тривають. За інформацією Axios, 30 жовтня катарські посередники провели в Тегерані переговори з іранськими представниками. Зустріч тривала понад 12 годин. Її метою було домовитися про відновлення прямих переговорів між США та Іраном і запобігти новому загостренню після американських виборів.

Перемовини продовжилися в Досі 31 жовтня. Катар підтримує контакти з Білим домом та намагається знайти можливість для дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, раніше Іран висунув США сім умов для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Тегеран заявив, що не погодиться на подальші переговори та відкриття стратегічного морського маршруту до виконання своїх вимог.