Зеленський назвав країни, яким дозволить купувати українську зброю

Україна розглядає питання експорту озброєння різного типу в певні країни

Україна розглядає можливість експорту озброєння, але цей експорт, ймовірно, буде обмежений тими країнами, які раніше підтримали Україну у військовому плані в рамках формату «Рамштайн». Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам, яке транслювалося під час телемарафону.

Президент зазначив, що однією з головних загроз експорту української зброї в даний момент є ризик того, що Росія може отримати її через посередників. Щоб запобігти цьому, Зеленський пропонує обмежити коло потенційних покупців українського озброєння тільки країнами, які входять до коаліції «Рамштайн».

«Тому я не проти, якщо щось розробиться, але за всієї поваги до близькосхідних та інших країн – тих, хто нам не допомагав зі зброєю, я не вважаю, що ми маємо право туди експортувати», – сказав президент.

Раніше українські та західні ЗМІ повідомляли, що вперше з початку повномасштабної війни Україна розглядає можливість зняття заборони на експорт військових безпілотників. Уряд і представники оборонної галузі вважають це необхідним для розширення виробництва та забезпечення протидії російським силам на полі бою.

Хоча на перший погляд експорт зброї під час війни може видаватися нелогічним, такий крок обумовлений економічними чинниками. Українські оборонні підприємства здатні виробляти більше зброї, ніж може закупити держава.

Раніше у Данії запропонували модель, згідно з якою західні країни купуватимуть українську зброю для ЗСУ, щоб виробничі потужності не простоювали через обмежений попит. Експорт надлишкової зброї дозволить не тільки завантажити виробничі потужності, але й інвестувати отримані кошти в розробку нових, більш сучасних зразків озброєння, які знадобляться на фронті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія розглядає можливість закупівлі української оборонної продукції. Однак через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт.

До слова, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру повідомив раніше, що протягом 2019-2023 років Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї та четвертим за величиною у світі після того, як з лютого 2022 року не менше 30 держав поставили Україні основні озброєння як військову допомогу.

Нагадаємо, аналітики видання The Economist заявили, що Україна стала привабливим ринком для балканських виробників зброї.