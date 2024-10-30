Зеленський про результати парламентських виборів у Грузії: сьогодні перемогла Росія

Президент наголосив, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії, то Молдову чекатиме така ж доля, що й Грузію

Зеленський заявив, що Росія «вкрала свободу» в Грузії

Світ має визнати, що на сьогодні в Грузії перемогла Росія. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам країн Північної Європи.

«Вони забрали частину країни, потім змінили політику, уряд. І тепер там проросійський уряд, проросійській позиції. Жодних санкцій проти Путіна, багато росіян у Грузії. Їхній вибір – дружба з Росією, їхній вибір – не йти в ЄС. Вони змінили вибір. Росія сьогодні перемогла. Вони забрали свободу в Грузії», – каже президент України.

Як зазначив Зеленський, Молдова йде у тому самому напрямку, що й Грузія.

«Побачите, РФ йде тим самим шляхом. Вони хочуть зробити те ж саме, і зроблять це за рік-два, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії», – каже він.

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України.

До слова, Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів.