Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України

Кучма: «Коли б вибори не відбулися, передбачити їхній результат сьогодні абсолютно неможливо»

Кучма зазначив, що «вибори у 2025 році абсолютно необхідні, якщо війна закінчиться, і вибори абсолютно неможливі, якщо війна не закінчиться»

Передбачити результат повоєнних виборів в Україні наразі неможливо, проте шанси нинішнього глави держави Володимира Зеленського бути повторно переобраним главою держави високі, переконаний другий президент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Коли б вибори не відбулися, передбачити їхній результат сьогодні абсолютно неможливо. Повоєнні вибори взагалі річ непередбачувана. Втома і травма суспільства роблять прогнози щодо результатів виборів невдячною справою. Нагадаю: 1945 року Черчилль, рятівник Британії на початку війни, а потім тріумфатор і переможець Гітлера, без шансів програв на парламентських виборах. Багато є в історії і зворотних прикладів», – сказав Кучма.

За його словами, якщо шанси Зеленського на переобрання президентом можна оцінити оптимістично, то ймовірність збереження крісел переважною більшістю депутатів – песимістично.

«Можу спрогнозувати одне: на нас чекає вже друга електоральна революція. Перша відбулася 2019 року, коли команда Зеленського просто змахнула з дошки більшість політичних фігур», - сказав Кучма.

Водночас він зазначив, що «вибори у 2025 році абсолютно необхідні, якщо війна закінчиться, і вибори абсолютно неможливі, якщо війна не закінчиться».

«У цьому випадку вони неможливі ані технічно, ані, що набагато важливіше, морально. На виборах під час війни неможливо забезпечити їхню справедливість і всенародне волевиявлення. Ви не доправите скриньку для бюлетенів у кожен окоп. А без голосів тих, хто сидить у цьому окопі, це будуть не вибори, а блюзнірство», – наголосив Кучма.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прагне, щоб на виборах президента могли проголосувати всі громадяни України, зокрема воїни та біженці. Це можливо після завершення війни з Росією. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera. Єрмак певен, що наступні президентські вибори відбудуться «одразу» після закінчення війни з Росією.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Державному бюджеті наразі не передбачено виділення коштів на проведення будь-яких виборів.

До слова, президент України Володимир Зеленський вважає, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися.