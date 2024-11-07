Трамп прийняв запрошення Байдена і «з нетерпінням чекає на зустріч»

Дата зустрічі Джо Байдена і Дональда Трампа ще не оголошена

Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, прийняв запрошення президента Джо Байдена зустрітися в Білому домі, щоб обговорити питання передачі влади. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Однак дата зустрічі ще не оголошена.

«Президент Трамп з нетерпінням чекає на зустріч, яка відбудеться незабаром, і дуже цінує цей дзвінок», – сказав директор з комунікацій передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг, якого цитує агенція AР.

Джо Байден 6 листопада зателефонував Дональду Трампу і розмовляв із ним про свої зобов’язання забезпечити плавний перехід влади. Байден запросив Трампа зустрітися з ним у Білому домі «найближчим часом».

Раніше президент США Джо Байден вперше прокоментував результат виборів в Америці та поразку віцепрезидента Камали Гарріс. За його словами, вона брала участь у передвиборчій кампанії за складних обставин.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав Дональда Трампа з «історичною» перемогою на президентських виборах у США. Під час розмови обговорювались, зокрема, питання співпраці між двома країнами та ситуація на Близькому Сході.