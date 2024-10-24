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Ізраїль відклав помсту Ірану за масований обстріл – The Times

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ізраїль відклав помсту Ірану за масований обстріл – The Times
Іранські війська 1 жовтня запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Витік секретної інформації розкрив розроблені плани Ізраїлю для відповіді Ірану

Через витік розвідувальних даних Сполучених Штатів Америки з нібито оцінкою планів ЦАХАЛу Ізраїль вирішив відкласти помсту Ірану за масштабний ракетний обстріл. Про це повідомляє The Times.

Як зазначає видання, витік розкрив розроблені плани Ізраїлю для відповіді на масштабний обстріл балістичними ракетами, які здійснив Іран ще на початку жовтня.

Документ з розвідувальними даними був оприлюднений на проіранському Telegram-каналі ще минулої п'ятниці. У ньому ж нібито була оцінка США ймовірної відповіді Ізраїлю, яка була заснована на супутникових знімках та інших розвідувальних даних.

Зокрема в документі згадувались ізраїльські балістичні ракети повітряного базування «Золотий горизонт» та «Рокс».

Нагадаємо, що США проводять розслідування щодо витоку надсекретних розвідувальних даних про плани Ізраїлю щодо помсти Ірану. Документи, датовані 15 і 16 жовтня, почали з'являтися у мережі після їх публікації в Telegram-акаунті під назвою Middle East Spectator. Вони мають гриф «цілком таємно» та призначені лише для США та їхніх союзників з групи «П’яти очей» (Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія).

Згодом речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив, що Пентагон співпрацює з правоохоронними органами, які проводять розслідування щодо витоку надсекретних розвідувальних.

Як повідомлялося, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант погодили час та спосіб удару по Ірану. Вони чекають на схвалення цього плану від уряду єврейської держави.

Раніше стало відомо, що Ізраїль підготував план та готовий відповісти Ірану на атаку 1 жовтня. Нагадаємо, ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

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Теги: Ізраїль Іран війна США

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