Російські дрони залітали в Білорусь під час нічного удару РФ по Україні

Черговий винищувач ВПС Білорусі підіймали для відбиття можливої атаки

Щонайменше вісім ударних безпілотників «Шахед», якими російська армія в ніч на 18 жовтня атакувала Україну, залітали на територію Білорусі, повідомив моніторинговий проєкт «Білоруський гаюн».

Згідно з повідомленнями, деякі дрони, пролетівши над територією Білорусі, повернулися назад в Україну. Інформації про те, чи були безпілотники збиті над Білоруссю, наразі немає.

Також проект повідомив, що з аеродрому «Барановичі» піднімали ще один винищувач ВПС Білорусі через дії дронів.

Це не перший випадок, коли російські дрони-камікадзе порушують повітряний простір Білорусі; подібні ситуації вже мали місце раніше.

Зокрема, 5 вересня Міністерство оборони Білорусі офіційно повідомило, що вночі було зафіксовано порушення повітряного кордону країни «ймовірно» безпілотниками, всі з яких були знищені. Вперше Білорусь збила російський дрон «Шахед», що влетів з України, 29 серпня.

Офіційний Мінськ не висловлював жодних протестів російській стороні щодо цих інцидентів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білорусь ухвалила рішення замовчувати факти зальоту російських ударних безпілотників на її територію. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Кілька днів назад стало відомо, що російські винищувачі МіГ-31К, які здатні нести ракети «Кинджал», ймовірно, залишили територію Білорусі. Цю інформацію повідомив моніторинговий проект «Беларускі Гаюн». Це свідчить про можливі зміни в розміщенні російських військових активів у регіоні, які можуть вплинути на ситуацію в Україні та сусідніх країнах​.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що за даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України.