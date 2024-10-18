Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російські дрони залітали в Білорусь під час нічного удару РФ по Україні

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російські дрони залітали в Білорусь під час нічного удару РФ по Україні
Російські БпЛА залетіли на територію Білорусі
фото з відкритих джерел

Черговий винищувач ВПС Білорусі підіймали для відбиття можливої атаки

Щонайменше вісім ударних безпілотників «Шахед», якими російська армія в ніч на 18 жовтня атакувала Україну, залітали на територію Білорусі, повідомив моніторинговий проєкт «Білоруський гаюн».

Згідно з повідомленнями, деякі дрони, пролетівши над територією Білорусі, повернулися назад в Україну. Інформації про те, чи були безпілотники збиті над Білоруссю, наразі немає.

Також проект повідомив, що з аеродрому «Барановичі» піднімали ще один винищувач ВПС Білорусі через дії дронів.

Це не перший випадок, коли російські дрони-камікадзе порушують повітряний простір Білорусі; подібні ситуації вже мали місце раніше.

Зокрема, 5 вересня Міністерство оборони Білорусі офіційно повідомило, що вночі було зафіксовано порушення повітряного кордону країни «ймовірно» безпілотниками, всі з яких були знищені. Вперше Білорусь збила російський дрон «Шахед», що влетів з України, 29 серпня.

Офіційний Мінськ не висловлював жодних протестів російській стороні щодо цих інцидентів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білорусь ухвалила рішення замовчувати факти зальоту російських ударних безпілотників на її територію. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Кілька днів назад стало відомо, що російські винищувачі МіГ-31К, які здатні нести ракети «Кинджал», ймовірно, залишили територію Білорусі. Цю інформацію повідомив моніторинговий проект «Беларускі Гаюн». Це свідчить про можливі зміни в розміщенні російських військових активів у регіоні, які можуть вплинути на ситуацію в Україні та сусідніх країнах​. 

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що за даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. 

Читайте також:

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко армія президент озброєння винищувач Кинджал дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ряд країн створює спеціальну групу для моніторингу санкцій проти КНДР
США та союзники моніторитимуть виконання санкцій проти КНДР
Вчора, 02:54
ППО, артилерійські системи та боєприпаси: США надали Україні пакет допомоги на $425 млн
ППО, артилерійські системи та боєприпаси: США надали Україні пакет допомоги на $425 млн
16 жовтня, 20:50
Зеленський: Цього тижня буде представлено всім партнерам у Європі українську стратегію примусу Росії до завершення війни
Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї
14 жовтня, 19:12
В Гаазі планують розглянути участь Білорусі в депортації дітей
Гаазький суд може розслідувати причетність Білорусі до депортації українських дітей
9 жовтня, 23:12
ЦАХАЛ наступає на Ліван
Ліванська армія відступає з позицій на кордоні з Ізраїлем – Reuters
30 вересня, 23:30
Наслідки ворожої атаки на Черкащину, 24 вересня 2024 р.
Нічні вибухи на Черкащині: спалахнули пожежі, є руйнування (фото)
24 вересня, 09:15
Експерти наголошують, що доки Словаччина, Угорщина та Австрія залежать від дешевого російського газу, це дозволяє маніпулювати ними, впливати на політику ЄС
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі
19 вересня, 14:01
16 вересня Путін підписав указ про збільшення чисельності російських збройних сил на 180 тисяч осіб до загальної чисельності 1,5 млн військовослужбовців
Путін жене на війну ще 180 тис. росіян. Британська розвідка оцінила дії диктатора
19 вересня, 12:46
Низка регіонів Чехії постраждала від повеней
На відновлення Чехії після повеней потрібні роки – Петр Павел
19 вересня, 08:56

Політика

Члени НАТО сперечаються щодо запрошення України, однак консенсусу немає – Білий дім
Члени НАТО сперечаються щодо запрошення України, однак консенсусу немає – Білий дім
Лукашенко заявив, що хоче бути присутнім на переговорах про завершення війни в Україні
Лукашенко заявив, що хоче бути присутнім на переговорах про завершення війни в Україні
Російські дрони залітали в Білорусь під час нічного удару РФ по Україні
Російські дрони залітали в Білорусь під час нічного удару РФ по Україні
Іран в ООН заявив, що ліквідація лідера ХАМАСу лише зміцнить «дух опору»
Іран в ООН заявив, що ліквідація лідера ХАМАСу лише зміцнить «дух опору»
Україна та Литва побудують завод із виробництва новітньої вибухівки гексогену
Україна та Литва побудують завод із виробництва новітньої вибухівки гексогену
У штабі Гарріс стурбовані рейтингом Трампа та змінюють передвиборчу кампанію – Reuters
У штабі Гарріс стурбовані рейтингом Трампа та змінюють передвиборчу кампанію – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
79K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
36K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
21K
У столиці масово зупинився громадський транспорт

Новини

Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua