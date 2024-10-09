Зеленський цього тижня зустрінеться з Папою Римським

Передбачається, що після Хорватії Зеленський матиме візит до Італії та Ватикану

Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю вранці. Про це з посиланням на Ватикан пише Reuters.

Востаннє Франциск бачився із Зеленським на полях саміту «Великої сімки» (G7) на півдні Італії влітку цього року. Вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року.

Як зазнають журналісти, очікується, що Зеленський також проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджо Мелоні під час свого перебування в Римі.

У березні Франциск викликав обурення серед українців, коли запропонував Україні мати мужність «білого прапора» для переговорів про припинення війни з Росією. Натомість Зеленський відкинув зауваження Папи як «віртуальне посередництво» на відстані.

Як зазначав директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні, Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. Так пояснював його слова про білий прапор .

Нагадаємо, Папа Римський Франциск на тлі війни в Україні та бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС закликав припинити вогонь та зазначив, що «мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна». Раніше Папа Римський вже засуджував російські обстріли української території та вбивство мирних громадян України.

Нещодавно понтифік Франциск у Ватикані після богослужіння у своїй проповіді закликав молитися за народи, які страждають від війни. Згадав він і про Україну, назвавши її «мученицькою».

Як відомо, Папа Римський провів 14 червня двосторонні переговори зі світовими лідерами на саміті країн «Великої сімки» (G7) в Італії. Зокрема, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.