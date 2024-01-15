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Фінляндія вирішила закрити російські школи у трьох містах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фінляндія вирішила закрити російські школи у трьох містах
У Фінляндії почали закривати російські школи
фото із відкритих джерел

Фіни пояснили рішення закривати російські школи необхідністю реформувати систему освіти та економити кошти

У трьох прикордонних з Росією містах Фінляндії – Іматре, Йоенсуу та Лаппенранта – закриють школи з навчанням російською мовою. Відповідне повідомлення правління Фонду фінсько-російської «Школи Східної Фінляндії», який керує навчальними закладами, надіслало батькам учнів. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на документ.

У листі від імені генерального директора мережі шкіл Катрі Анттили говориться, що можливе закриття раніше не обговорювалося і стало «повною несподіванкою та шоком» для менеджменту.

Одна з причин закриття білінгвальних шкіл – необхідність реформувати систему освіти та економити кошти, наголосив представник адміністрації Лаппенранти. За його словами, припинення роботи російсько-фінських шкіл дозволить заощадити місту понад 1 млн. євро, які «можна було б використовувати для інших шкіл міста».

Інша причина – скорочення кількості дітей, а також падіння популярності вивчення російської мови у початкових класах. Так, у 2022 році в Йоенсуу та Міккелі російську мову як додаткову вибрали для вивчення понад 100 дітей, а через рік – менше 30, писало фінське видання Yle.

Після закриття «Школи Східної Фінляндії» її учні перейдуть до інших навчальних закладів. «Міста, безумовно, мають намір – принаймні судячи з поточних переговорів – продовжувати викладання російської мови у власних (муніципальних– «Главком») школах, проте обсяг і якість викладання в них дуже далекі від рівня «Школи Східної Фінляндії», – йдеться у листі Анттили.

За її словами, після закриття сухопутного кордону з Росією у Фінляндії відпала необхідність у фахівцях зі знанням російської мови в таких традиційних сферах, як туризм та торгівля. Однак вони все ще потрібні в журналістиці, системі оборони та кібербезпеки, а також службі зайнятості та охорони здоров'я, наголосила Анттила.

Нагадаємо, в уряді Литви шукають законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини. Причиною цього стала нещодавня стрілянина в навчальному закладі. Про це заявив міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас, повідомляє LRT.

Зазначається, що раніше пара підлітків, які навчаються в російськомовній школі у вільнюському районі Науяместіс, стріляла в однокласника з пневматичного пістолета через його політичні погляди. Тепер Якштас заявив, що подібні ситуації спричинені важкою інтеграцією російських меншин у Литві. Тому політик шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини. За словами міністра, Латвії та Естонії було легше ухвалити таке рішення, оскільки у них немає великих громад національних меншин.

До слова, у Гельсінкі відбувся мітинг російськомовних на підтримку закриття кордонів з Росією. Про це повідомляє фінський телерадіомовник Yle. Акцію провела група «Ні рашизму у Фінляндії» – вона складається з росіян і російськомовних у Фінляндії, які підтримують дії фінського уряду щодо закриття кордону з Росією. За словами організаторів, закриття кордонів необхідне, щоб Фінляндія продовжувала залишатися безпечною для всіх.

В акції, що відбулася біля будівлі парламенту в Гельсінкі, взяли участь близько 20 осіб. Один із організаторів акції Ілля Канатуш заявив, що їхня група сформувалась на противагу тим росіянам,  які мітингують за відкриття кордонів і стали під час своїх протестів виступати від імені всіх російськомовних жителів Фінляндії.

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Теги: міністр освіта торгівля школа туризм Фінляндія росіяни

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