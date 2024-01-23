Держдеп США відреагував на спроби Кремля визнати продаж Аляски незаконним

Держдеп висміяв повідомлення про те, що режим Путіна намагається оголосити незаконним продаж Російською імперією регіону Аляски Сполученим Штатам

Президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться визнати незаконним продаж Російською імперією регіону Аляски Сполученим Штатам у ХІХ сторіччі, щоб приєднати його до складу Росії. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу, передає «Укрінформ».

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Ведант Пател відповів на питання журналістів щодо повідомлення у ЗМІ, що Путін розпорядився визнати «незаконним» продаж Аляски.

«Думаю, я можу сказати від імені всіх нас в уряді США, заявивши, що він (Путін – ред.) точно не поверне її (Аляску – ред.)», – сказав Пател.

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Зазначимо, що Російська імперія продала Аляску Сполученим Штатам у другій половині 19 століття.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про виділення коштів на пошук, оформлення та юридичний захист закордонної нерухомості, що належить Росії, включаючи період часів СРСР та Російської імперії. Згідно з документом який цитують росЗМІ, цим питанням займатимуться Управління справами президента (УДП) та МЗС Росії.