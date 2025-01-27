Експерт пояснив, чому досі немає обмежень на продаж скрапленого газу із РФ

Ексочільник ТОВ «Оператор ГТС України»: Є розмови про заборону імпорту скрапленого газу (СПГ) до Європи

Попри санкції, запроваджених ЄС проти Росії, продаж російського скрапленого природного газу (СПГ) досі не обмежено. Як пояснив колишній очільник ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон інтерв`ю «24 каналу», це пов'язано з тим, що наразі Європа зосередилася переважно на санкціях проти російської нафти, яка становить основну статтю доходів бюджету РФ.

«Що стосується нових санкцій, то вони стосуються більше експорту російської нафти та інших країн. Тому що у минулому році Росія отримала третину, майже 33%, свого доходу до бюджету, а це десь $108 мільярдів за рахунок експорту нафти та газу. Якщо порахувати, який вклад дає нафтогазовий сектор до російського ВВП, то це понад 25% – 30%. США та Великобританія розуміють, що не можна зупинити війну в Україні поки росіяни будуть отримувати значний дохід. А тому були введені ці санкції», – зауважив ексочільник ТОВ «Оператор ГТС України».

Сергій Макогон додав, що наразі обговорюється 16 пакет санкцій ЄС проти Росії. За його словами, він міститиме обмеження щодо газу.

«Зараз активно обговорюється 16 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. І я впевнений, що у ньому будуть обмеження щодо газу. Крім того, є розмови про заборону імпорту скрапленого газу (СПГ) до Європи. Це тому, що, по-перше, активно зростає експорт цього газу до Європи. А по-друге, є опозиція, адже вже 10 країн, це в основному балтійські та північні країни Європи, виступили за повну заборону імпорту СПГ», – сказав експерт.

Колишній очільник ТОВ «Оператор ГТС України» підсумував: «Зараз, коли Польща має президентство в Євросоюзі, я вважаю, будуть введені санкції проти російського газу, особливо проти СПГ. Втім є агресивна позиція Угорщини, адже майже 100% свого газу країна отримує через «Турецький потік»».

Раніше повідомлялося, що Росія перебуває на межі економічного «колапсу». Влада може вдатися до заморозки банківських рахунків громадян, та навіть, обмежити доступ до продуктів.