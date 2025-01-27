Головна Світ Політика
search button user button menu button

Експерт пояснив, чому досі немає обмежень на продаж скрапленого газу із РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Експерт пояснив, чому досі немає обмежень на продаж скрапленого газу із РФ
фото з відкритих джерел

Ексочільник ТОВ «Оператор ГТС України»: Є розмови про заборону імпорту скрапленого газу (СПГ) до Європи

Попри санкції, запроваджених ЄС проти Росії, продаж російського скрапленого природного газу (СПГ) досі не обмежено. Як пояснив колишній очільник ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон інтерв`ю «24 каналу», це пов'язано з тим, що наразі Європа зосередилася переважно на санкціях проти російської нафти, яка становить основну статтю доходів бюджету РФ.

«Що стосується нових санкцій, то вони стосуються більше експорту російської нафти та інших країн. Тому що у минулому році Росія отримала третину, майже 33%, свого доходу до бюджету, а це десь $108 мільярдів за рахунок експорту нафти та газу. Якщо порахувати, який вклад дає нафтогазовий сектор до російського ВВП, то це понад 25% – 30%. США та Великобританія розуміють, що не можна зупинити війну в Україні поки росіяни будуть отримувати значний дохід. А тому були введені ці санкції», – зауважив ексочільник ТОВ «Оператор ГТС України».

Сергій Макогон додав, що наразі обговорюється 16 пакет санкцій ЄС проти Росії. За його словами, він міститиме обмеження щодо газу.

«Зараз активно обговорюється 16 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. І я впевнений, що у ньому будуть обмеження щодо газу. Крім того, є розмови про заборону імпорту скрапленого газу (СПГ) до Європи. Це тому, що, по-перше, активно зростає експорт цього газу до Європи. А по-друге, є опозиція, адже вже 10 країн, це в основному балтійські та північні країни Європи, виступили за повну заборону імпорту СПГ», – сказав експерт.

Колишній очільник ТОВ «Оператор ГТС України» підсумував: «Зараз, коли Польща має президентство в Євросоюзі, я вважаю, будуть введені санкції проти російського газу, особливо проти СПГ. Втім є агресивна позиція Угорщини, адже майже 100% свого газу країна отримує через «Турецький потік»».

Раніше повідомлялося, що Росія перебуває на межі економічного «колапсу». Влада може вдатися до заморозки банківських рахунків громадян, та навіть, обмежити доступ до продуктів. 

Читайте також:

Теги: нафта росія газ санкції Європа транзит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інтерв'ю Зеленського Фрідману: США вивчають дії двох сторін
Інтерв'ю Зеленського Фрідману: США вивчають дії двох сторін
6 сiчня, 20:59
Ситуація на фронті 29 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року
29 грудня, 2024, 00:00
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 19970 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 28 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
28 грудня, 2024, 08:18
Засновник Telegram обурився через блокування російської пропаганди на території Євросоюзу
Дуров прокоментував блокування російських пропагандистських каналів у ЄС
1 сiчня, 02:18
Колишній спецпредставник США в Україні вважає, що військовим шляхом не вийде деокупувати українські території
Україні доведеться піти на територіальні поступки – Волкер
2 сiчня, 18:36
Посол Оксана Драмарецька розповіла, що за підсумками 11 місяців 2024 року обсяг торгівлі товарами між Україною та Мексикою становив $261,4 млн
Посол України: Сподіваємося на зміну позиції Мексики щодо війни
7 сiчня, 15:33
Ситуація на фронті 11 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2025 року
11 сiчня, 00:00
В потерпілого – вибухова травма, уламкове поранення ноги та спини
Окупанти скинули вибухівку на жителя Херсонщини, він у тяжкому стані
11 сiчня, 22:57
Танк Leopard 1A5 нещодавно довів свою ефективність під час бою, коли «з'їв» до 11 російських безпілотників
Танк Leopard витримав вісім влучань російських FPV-дронів
25 сiчня, 17:26

Політика

Експерт пояснив, чому досі немає обмежень на продаж скрапленого газу із РФ
Експерт пояснив, чому досі немає обмежень на продаж скрапленого газу із РФ
Польський міністр дорікнув Лукашенку за попередні результати виборів
Польський міністр дорікнув Лукашенку за попередні результати виборів
Інтриги не буде. ЦВК оголосила попередні результати «виборів» в Білорусі
Інтриги не буде. ЦВК оголосила попередні результати «виборів» в Білорусі
Трамп пропонує палестинцям переїхати з Сектору Гази
Трамп пропонує палестинцям переїхати з Сектору Гази
«Вибори» у Білорусі: скільки відсотків малюють Лукашенку
«Вибори» у Білорусі: скільки відсотків малюють Лукашенку
Трамп збирається завершити війну в Україні до весни – The Independent
Трамп збирається завершити війну в Україні до весни – The Independent

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 січня 2025
19K
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
19K
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
13K
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру
6303
Російський літак скинув на Білгородську область «розумну бомбу»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:21
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua