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Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 29 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав 765 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Нйгарячішою є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Лиманському, Времівському напрямках та на Курщині.

На Харківському напрямку

Ворог три рази без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки та Лозової. Чотири атаки противника відбито Силами оборони. Один бій триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Агресор проводив наступальні дії біля Глушківки та Лозової. Українські захисники зупинили три ворожі атаки. Ще одне боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог 14 разів штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Часового Яру. Два боєзіткнення тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року фото 5

На Торецькому напрямку

Наші воїни відбили три атаки противника в районі Торецька та Щербинівки. Ще два боєзіткнення тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року фото 6

На Покровському напрямку

Противник 48 разів атакував у районах Зелене Поле, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко. Наші захисники відбили 30 штурмів. 18 атак триває досі. За попередніми даними, українські воїни знешкодили 425 окупантів, з них 201 – безповоротно.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року фото 7

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 17 спроб прорвати нашу оборону поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного. Одинадцять боєзіткнень завершено, ще шість – досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року фото 8

На Времівському напрямку

Противник 11 разів атакував наші підрозділи біля Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка. Один бій точиться досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Наші війська відбили одну атаку, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року фото 10

На Курщині

В Курській області українські захисники відбивали дев’ять атак противника, на даний час триває один бій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Учора відзначено воїнів 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25-ої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1040-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія Покровськ росіяни Куп'янськ наступ ворог Холодний Яр Україна Торецьк Генштаб війна авіація ЗСУ окупанти Курахове

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