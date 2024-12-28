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Втрати ворога станом на 28 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 28 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 19970 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1690 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 28 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 28 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 28 грудня втратила

  • особового складу – близько 784200 (+1690) осіб,
  • танків – 9651 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 19970 (+19) од,
  • артилерійських систем – 21408 (+29) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО – 1032 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21013 (+14),
  • крилаті ракети – 3003 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32328 (+66) од,
  • спеціальна техніка – 3668 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 28 грудня
Втрати окупантів станом на ранок 28 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 грудня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – одне судно, яке продовжило рух з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 29 грудня
Активність флоту окупантів станом на 29 грудня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1039-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб корабель фронт втрати росіяни

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