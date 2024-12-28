Втрати ворога станом на 28 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 28 грудня 2024 року.

РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 19970 бойових броньованих машин

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