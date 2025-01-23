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Роман Шрайк Журналіст

Трамп посилює тиск на Росію через санкції. Чи допоможе?

glavcom.ua
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Самі мита мало чим загрожують Росії – її експорт до США серйозно знизився
колаж: glavcom.ua

Чому Трамп раптом став жорсткішим із тарифними ультиматумам

Повинен визнати, що з другим настанням Трампа до Овального кабінету стало веселіше :)

Якщо раніше я насилу писав у Telegram (все котилося зрозумілою траєкторією, а бубнити одне і те ж я не люблю), то зараз ми ступаємо не те щоб на незвідану територію, а скоріше у період активного нововиверження.

Дуже цікава зміна риторики Трампа стосовно РФ та Путіна. Тепер це не тільки «Росія сильна, Путін мій друг», але і «Путін мій друг, який повинен закінчити війну, а то я введу мита».

Самі мита мало чим загрожують Росії – її експорт до США серйозно знизився. А санкцій запроваджено вже достатньо, зараз важливо стежити за їх виконанням та карати порушників.

Цікавіші раптово різкий тон і гірка ахінеї про Другу світову війну.

Нас зачепило, що Трамп брязнув про 60-мільйонні втрати РФ, хоча втрати всього СРСР були втричі нижчі. Але щось таке.

Забавніше, що згідно з Євангелією від Путіна Росія сама всіх поборола, інші тільки мішалися по краях, а Трамп пише, мовляв, Росія лише допомагала. Адже зовсім недавно було «Росія перемогла Гітлера і Наполеона» :)

Чекатимемо множинні детонації по всьому інтернету – зачеплено сакральне! А найголовніше – чому Трамп раптом став жорсткішим із тарифними ультиматумами.

Ставлю на те, що попередні контакти представників нової адміністрації з путінськими перемовниками були не надто успішними. Адже це стиль ще радянської дипломатії – грубити, звинувачувати і вимагати найбільше розумних меж.

Мабуть, були потрібні. Тепер Путіну та Ко треба якось відповідати. Спостерігатимемо :)

Але не треба думати, що ми на шляху до успіху. Досі незрозуміло, яку угоду Трамп вважав би успішною. «Припинити війну» можна купою способів, значна частина яких нам зовсім не сподобається. А ми не дійшли навіть до етапу переговорів, але вже відійшли від постачання зброї.

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Джерело
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Теги: Дональд Трамп Україна війна росія США санкції

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