Путін злякався за економіку? У РФ стурбовані заявами Трампа щодо санкцій – Reuters

Reuters: Путін усвідомлює, який тиск війна чинить на економіку, згадавши «дійсно великі проблеми», як-от вплив високих відсоткових ставок на невійськові підприємства і промисловість

Росія збільшила витрати на оборону до пострадянського максимуму в 6,3% ВВП цього року

Диктатор РФ Володимир Путін дедалі більше стурбований проблемами в російській економіці воєнного часу. Це відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни з Україною та обіцяє нові санкції. Про це повідомляє Reuters.

За словами двох джерел, знайомих із позицією Кремля, оцінка ситуації в російській економіці сприяла формуванню думки серед частини російської еліти про бажаність врегулювання війни шляхом переговорів.

Трамп пообіцяв швидко припинити війну. Цього тижня він заявив, що стосовно Росії ймовірні додаткові санкції, а також мита, якщо Путін не піде на переговори, додавши, що Росія рухається до «великих проблем» в економіці.

Лише за кілька днів до інавгурації Трампа адміністрація Джо Байдена ввела найширший пакет санкцій, спрямованих проти доходів Росії від продажу нафти і газу.

Reuters зазначають, що минулого року Росія «домоглася найзначніших територіальних придбань» з перших днів війни. За словами одного з джерел, Путін вважає, що основні цілі війни вже досягнуті, включно з контролем над територіями, що з'єднують материкову частину Росії з Кримом.

Також, ймовірно, Путін усвідомлює, який тиск війна чинить на економіку, згадавши «дійсно великі проблеми», як-от вплив високих відсоткових ставок на невійськові підприємства і промисловість.

Росія збільшила витрати на оборону до пострадянського максимуму в 6,3% ВВП цього року, що становить третину бюджетних витрат. Витрати були інфляційними. Поряд з нестачею робочої сили у воєнний час, це призвело до зростання заробітної плати. Додатково до цього уряд прагнув збільшити податкові надходження, щоб скоротити бюджетний дефіцит.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє Time.

Журналісти зазначають, що Росія перебуває «у справжній біді», оскільки її економіка розвалюється, а Путін руйнує Росію. І що ще важливіше, повернення Трампа може зіштовхнути російську економіку з обриву і завдати смертельного удару по режиму у Кремлі, що хитається.

Водночас CNN вважає, що погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну. Трамп публічно запропонував стати посередником у переговорах між Україною та Росією. Він фактично назвав свою пропозицію «великою послугою» для Путіна. Однак Кремль вважатиме будь-яке припинення вогню цінною можливістю закріпити територіальні здобутки, відновити свою зруйновану армію та виграти час.

Раніше повідомлялося, що Росія перебуває на межі економічного «колапсу». Влада може вдатися до заморозки банківських рахунків громадян, та навіть, обмежити доступ до продуктів.