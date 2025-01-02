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Україні доведеться піти на територіальні поступки – Волкер

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україні доведеться піти на територіальні поступки – Волкер
Колишній спецпредставник США в Україні вважає, що військовим шляхом не вийде деокупувати українські території
фото з відкритих джерел

Американський дипломат навів у приклад німецькі землі після Другої світової війни

Україна не зможе повернути всі окуповані Росією території військовим шляхом. Про це заявив колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер в інтерв'ю Liga.net.

«На жаль, я думаю, ймовірно, все йде саме до цього... Ніхто не визнає російську окупацію. Але ми, напевно, будемо бачити зобов'язання або розуміння того, що Україні це не буде повернуто військовим шляхом», – зазначив Волкер.

Волкер вважає, що домагатися деокупації населених пунктів України потрібно іншими засобами. Водночас Росія чинитиме опір і продовжуватиме захоплювати нові території.

Дипломат зазначив, що союзники дають відсіч РФ і запроваджують санкції, однак це має наслідки також і для мешканців тимчасово окупованих територій. За словами Волкера, ситуація нагадує йому Німеччину після Другої світової війни.

«Після Другої світової війни розвивалася Західна Німеччина, був вступ до Європейського Союзу, вступ до НАТО. А Східна Німеччина була окупована радянськими військами. І так тривало 40 років до того, як Німеччина знову об'єдналася», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими, юридично – це неможливо.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що «Україна ніколи не визнає російську окупацію українських територій і не погодиться на членство в НАТО лише для частини території». Зокрема, у голови держави запитали, яким чином «парасолька безпеки» НАТО може поширюватися на вільну територію України.

Згодом колишній генеральний секретар НАТО і майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції Єнс Столтенберг зауважив, що «тимчасова поступка» окупованими територіями на користь Росії може бути варіантом швидкого закінчення війни

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Теги: Курт Волкер війна окуповані території окупація росія

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