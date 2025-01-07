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Посол України: Сподіваємося на зміну позиції Мексики щодо війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Посол України: Сподіваємося на зміну позиції Мексики щодо війни
Посол Оксана Драмарецька розповіла, що за підсумками 11 місяців 2024 року обсяг торгівлі товарами між Україною та Мексикою становив $261,4 млн
фото: Вікіпедія

«Мексиканці вважають Росію країною, що бореться з американською гегемонією»

Зовнішня політика Мексики базується на нейтралітеті і невтручанні у внутрішні справи інших країн. Однак Україна сподівається, що побачить більш активне залучення держави до глобальних питань. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол України у Мексиці Оксана Драмарецька.

«Ми маємо враховувати той момент, що мексиканська зовнішня політика базується на нейтралітеті і невтручанні у внутрішні справи інших країн. Попередній президент Андрес Мануель Лопес Обрадор так і заявляв: найкраща зовнішня політика – це внутрішня політика. Тому я б не назвала це (ставлення Мексики до російсько-української війни) байдужістю. Є певне підґрунтя для такої позиції Мексики. Вони сповідували такі підходи впродовж останніх десятиліть», – сказала Драмарецька.

Посол зауважила, що для України у нинішніх умовах позиція Мексики не дуже прийнятна. За її словами, «ми хотіли бачити більш проукраїнську, проактивну позицію» країни:

«Попередній мексиканський президент фактично не здійснював закордонних візитів. Лише одного разу за час свого шестирічного президентства він відвідав Генасамблею ООН. Сподіваюся, що ми все ж таки побачимо більш активне залучення Мексики до глобальних питань, що відповідало б ролі і вазі цієї держави, яка позиціонується як регіональний лідер. Це може здійснитися під час каденції нової президентки Клаудії Шейнбаум».

Також Драмарецька стверджує, що певне коло прихильників України у Мексиці вже було і до повномасштабного вторгнення. Зокрема у середовищі мексиканського депутатського корпусу: «Але яким би не було це коло, у цій країні традиційно все залежить від бачення президента, через чітку президентську вертикаль влади. Після літніх виборів 2024 р. в обох палатах парламенту домінує партія колишнього глави держави – Морена. Представницею цієї партії є й нинішня президентка країни».

Як зазначає посол, загалом усі опозиційні партії Мексики підтримують Україну, у тому числі й Революційно-інституційна, керівництво якої неодноразово робило заяви із засудженням російської агресії:

«Мексиканські депутати одними з перших серед політиків Латинської Америки відвідали Україну вже у липні 2022 року. До них Україну відвідали чилійці. У складі мексиканської делегації були члени парламентської групи дружби «Мексика-Україна». Це були представники двох партій Громадянського Руху та Партії національної дії. Це – опозиційні сили, але вони мають серйозне представництво в обох палатах мексиканського парламенту і за підсумками останніх виборів – також».

До того ж у червні у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру, організований Україною. Мексика була представлена на рівні глави МЗС Алісії Барсени, (з 1 жовтня 2024 року вона обіймає посаду Міністра екології і природних ресурсів). Дипломат прокоментувала, чому країна не підписала підсумкове комюніке:

«Такий рівень представництва на той час був найпотужніший з можливих, враховуючи ситуацію у країні (після виборів). Делегацію очолила Алісія Барсена, яка на той час була міністром закордонних справ. Так, делегація Мексики не підписала спільне комюніке Саміту миру через позицію тодішнього президента, який не дав повноважень на приєднання країни до цього документа».

Посол зауважила, що серед причин непідтримки Мексикою української Формули миру її політичне керівництво називає й те, що Формула не розглядається на майданчику ООН.

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Теги: росія ООН війна посол посольство Україна Мексика президент

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