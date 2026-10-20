Зеленський і Віткофф прибули до Норвегії на переговори щодо завершення війни

Зустріч організовано на прохання українського президента

Президент України Володимир Зеленський та спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибули до Норвегії для переговорів щодо завершення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на норвезький суспільний мовник NRK.

Літак Віткоффа приземлився в аеропорту Осло у вівторок, 20 жовтня, незадовго до 12:00 за місцевим часом. Американського представника зустріли на злітній смузі з червоною доріжкою.

Президент України Володимир Зеленський приземлився в Осло приблизно через годину після прибуття спецпосланника США Стіва Віткоффа.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підтвердив, що переговори організовано на прохання Зеленського. За його словами, підготовка до зустрічі тривала кілька днів. «Президент Зеленський попросив нас провести зустріч, на якій він поінформує нас, президента Фінляндії та мене. До нас також приєднаються американські переговорники», – розповів Стере.

Глава норвезького уряду наголосив, що мета переговорів – знайти дипломатичний шлях до завершення війни та досягнення справедливого й тривалого миру. У зустрічі також візьме участь президент Фінляндії Александр Стубб.

Віткофф перебуватиме в Осло особисто, тоді як зять американського президента Джаред Кушнер долучиться до переговорів дистанційно.

За інформацією Axios, до обговорень можуть приєднатися представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Європейського Союзу та НАТО. Водночас їхню участь поки офіційно не підтверджено.

Під час зустрічі сторони працюватимуть над мирними пропозиціями, які згодом можуть представити Росії. Стере зазначив, що результат переговорів значною мірою залежатиме від повноважень, які Віткофф і Кушнер отримали від Трампа.

Після зустрічі в Осло американський посадовець має намір відвідати Росію, де сподівається провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.