Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу

Пєсков заявив, що переговори перебувають на паузі, а Київ нібито знає умови Москви

Росія заявила про відсутність нових ідей щодо мирного врегулювання війни проти України та фактично пов'язала продовження бойових дій із небажанням Києва погоджуватися на вимоги Москви. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком».

За словами Пєскова, переговорний процес наразі перебуває у «глибокій паузі». Він стверджує, що нових пропозицій або ідей щодо продовження переговорів немає. «Українська сторона прекрасно знає наші вимоги. Мирним шляхом вони не хочуть це обговорювати», – заявив речник Кремля.

Пєсков не озвучив під час заяви повного переліку вимог Москви, але наголосив, що Росія не змінила своїх умов припинення бойових дій. За його словами, саме через відмову Києва обговорювати їх мирним шляхом російські війська продовжують бойові дії.

Вірогідно, що Москва знову натякає, що готова до переговорів, але після виконання умов. Йдеться, зокрема, про виведення українських військ із частини територій Донбасу, які Росія вимагає передати під свій контроль.

Росія також продовжує заявляти про нібито «позитивну динаміку» для своїх військ на фронті. Водночас такі твердження Кремля неодноразово розходилися з даними українського Генштабу та незалежних моніторингових ресурсів, які не фіксують заявлених Москвою масштабів просування. Російська сторона регулярно використовує повідомлення про «успіхи» на фронті як частину інформаційної кампанії.

Тобто поки Кремль говорить про «мирний шлях», його умова залишається незмінною: Україна має віддати Росії території, після чого Москва буде готова говорити про мир. Проте, президент України не раз наголошував, що Україна не збирається віддавати окупантам свої території, а Збройні сили України.

Варто нагадати, що раніше Кремль також прокоментував заяву Буданова про переговори, які можуть стартувати вже у вересні.