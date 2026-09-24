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Зеленський розповів про можливу зустріч із Трампом і Путіним у Маямі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський розповів про можливу зустріч із Трампом і Путіним у Маямі
Зеленський назвав дату і місце можливої тристоронньої зустрічі
скриншот з відео

Президент назвав пропозицію американської сторони найкращою та пояснив, що може допомогти досягти реального результату

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч за участю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна потенційно може відбутися у грудні в Маямі під час саміту G20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини.Live.

«Тристороння зустріч із реальним результатом потенційно можлива у грудні в Маямі на G20. Наразі це найкраща пропозиція від американської сторони», – заявив Зеленський.

За словами президента України, проведенню результативних переговорів може сприяти присутність на саміті представників інших впливових держав.

Зокрема, Зеленський згадав участь Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу. На його думку, такий склад учасників може створити необхідну атмосферу для проведення результативної зустрічі.

Українська сторона готова підтримати запропонований формат, якщо щодо його проведення буде досягнуто відповідної домовленості. «Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі позитивно сприйняли запрошення американської сторони для Володимира Путіна взяти участь у саміті G20. За його словами, питання щодо можливої участі російського диктатора надалі опрацьовуватиметься через дипломатичні канали. Остаточного рішення щодо поїздки Путіна на зустріч лідерів країн «Великої двадцятки» наразі не оголосили.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, не відвідає саміт «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться у США. За словами джерел видання, наближених до Кремля, ймовірність особистої участі Путіна в саміті у Флориді наразі є вкрай низькою. Водночас остаточного офіційного рішення Москва не оголошувала.

Натомість Путін планує особисто взяти участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) уперше з 2017 року. Зустріч лідерів під головуванням очільника Китаю Сі Цзіньпіна запланована на 18-19 листопада у Шеньчжені.

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Теги: переговори Володимир Зеленський Дональд Трамп

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